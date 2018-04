El Tigre, obligado a sumar por primera vez en Argentina



25/04/2018 - 09:00:22

Página Siete.- Con la estadística en contra, The Strongest buscara hoy (18:15) su primera victoria en territorio argentino, donde visitará al Atlético Tucumán, por la cuarta jornada del Grupo 3 de la Copa Libertadores de América 2018, duelo que se disputará en el estadio Monumental José Fierro de Tucumán.



Los atigrados complicaron su clasificación a la siguiente fase del certamen luego de perder la pasada semana (2-1) con el mismo rival, por lo que para seguir con chances intactas de clasificación deben ir a sumar al menos un punto a Tucumán.



Mientras que los locales sólo jugaron un partido en su estadio en la primera ronda de la Copa y cayeron (2-0) con Libertad de Paraguay, por lo que también tienen la obligación de conseguir una victoria para seguir en la lucha por la clasificación a la próxima fase.



En el grupo al que pertenecen estos dos planteles la ventaja la tiene el equipo paraguayo de Libertad, que ganó sus primeros tres partidos y está a un paso de la clasificación, mientras Peñarol de Uruguay tiene tres unidades, igual que atigrados y tucumanos, pero con un solo partido jugado en casa. Peñarol y Libertad se enfrentan mañana (20:30) en Montevideo.



En lo futbolístico, el técnico César Farías tiene una duda en la zaga para el equipo titular, la continuidad de Ramiro Ballivián o el retorno a la titularidad de Maximiliano Ortiz en el sector del lateral derecho.



Por lo mostrado en la última práctica realizada en el estadio de San Martín de Tucumán, la ventaja para iniciar el partido la tiene el zaguero argentino de padres bolivianos, Ortiz.



El cambio que fue confirmado es el de Edison Carcelén en la zaga central en lugar de Gabriel Valverde. El ecuatoriano no jugó el encuentro de la pasada semana porque debió cumplir una fecha de suspensión tras su expulsión en el duelo ante Libertad en Asunción por la segunda jornada del grupo.



Los otros dos sectores del campo de juego no tendrán modificaciones respecto al último partido de Copa, en el estadio Hernando Siles.



Mientras que en el equipo argentino, el técnico Ricardo Zielinski sufrió una baja inesperada el fin de semana, en el duelo por la Superliga de su país ante Unión de Santa Fe. El delantero Javier Toledo se rompió el tendón de Aquiles, por lo que en los próximos seis meses no volverá a jugar.



El reemplazante del ariete, que marcó el tanto de la victoria la pasada semana en el estadio Hernando Siles, será Leandro Díaz, quien hará dupla ofensiva con el referente tucumano Luis Miguel Pulga Rodríguez.





Se adelantó que el director técnico rioplatense volverá a su tradicional dibujo táctico de 4-4-2, a diferencia del sistema que utilizó para jugar en la sede de Gobierno, donde utilizó a Rodríguez como único delantero.



El plantel hizo el reconocimiento





Los jugadores del cuadro de The Strongest reconocieron el campo de juego del estadio José Fierro, ayer en el mismo horario del partido, como estaba planificado.





El presidente de la comisión de fútbol del Tigre, Ricardo Llano, aseguró anoche que “el campo está en buen estado y que sus dimensiones son parecidas a las del estadio Hernando Siles”.





“Es una cancha bastante ancha y está en óptimas condiciones por lo que tenemos que cuidar las pelotas filtradas”, dijo Marvin Bejarano al programa radial El Derribador.