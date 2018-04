Mojica se va, acordó su salida definitiva



25/04/2018 - 08:59:14

El Día.- De común acuerdo y en términos amigables, Gualberto Mojica rescindió su vinculación con Guabirá de Montero, tras la reunión que sostuvo ayer con el presidente Rafael Paz Hurtado.



Mojica, que había llegado a principio de 2017 al equipo norteño, ya no iba a ser tomado en cuenta por el entrenador Víctor Hugo Antelo, por lo que decidió su salida con una opción de volver en una próxima oportunidad.



Se fue agradecido. En su último contacto con los medios en Montero, Gualberto Mojica dijo que se iba tranquilo ya que si bien tenía contrato hasta fin de año, no quería recibir un sueldo sin jugar.



Agradeció tanto al presidente Rafael Paz como al cuerpo técnico, de haberlo tenido en cuenta en el equipo, sobre todo en aquella campaña del segundo semestre de 2017, cuando alcanzaron clasificar a una copa internacional, luego de 22 años.



Durante ese semestre, Mojica se convirtió en factor fundamental en el mediocampo junto a Jorge Lovera y Marcelo Aguirre, además de otros jugadores que tuvieron un rendimiento superlativo. Incluso usó el cintillo de capitán, entregado por el mismo Antelo.



Sin embargo, en el actual torneo Apertura 2018, pese a que el equipo no tuvo un buen comienzo, de pronto fue apartado de la titularidad, argumentando Antelo motivos técnicos ya que había otro jugador (Mateo Zoch), que estaba rindiendo mejor.



El equipo. Entre tanto el plantel continuó ayer con sus entrenamientos con miras al partido del domingo ante Destroyers.



Antelo todavía no ensayó el posible plantel que mandará a la cancha para enfrentar a los "cuchuquis", con la intención de conseguir su segundo triunfo consecutivo, tras vencer a Bolívar 4-1.



Estadio. En cuanto al estadio Gilberto Parada, siguen los trabajos tanto dentro como fuera del escenario en forma acelerada, tratando de dejarlo en perfectas condiciones para el 8 de mayo cuando los rojos recibirán a Liga Deportiva Universitaria por la Copa Sudamericana. Se están colocando el enlosetado y el acomodado en las afueras del estadio.