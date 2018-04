Cano, el segundo canterano de Aurora que debuta en Primera 



25/04/2018 - 08:58:00

Opinión.- Aurora quedó fuera de la ronda de los playoffs de la División Profesional, a falta de una fecha, pero, en un balance que se hace en el club, consideran que “no todo fue malo”, pues hicieron debutar a dos futbolistas “de la casa” en el Apertura: Erick Cano y Brayan Araníbar.



El juvenil Cano fue quien recientemente pisó la Primera División, el domingo, frente a San José, en Oruro. Para el jugador de 19 años, es “un pasito más” el que dio el pasado fin de semana.



“Es un objetivo que cumplí. Llevo en Primera desde el año pasado y el domingo se me dio la oportunidad. Estoy muy feliz por eso”, sostuvo el futbolista, que está en Aurora desde sus ocho años (2007).



Mara, como lo conocen sus compañeros, considera que “su límite no termina aquí”, pues sostiene que ahora le toca “pelear” la continuidad en el once titular para los siguientes partidos.



“Será difícil, pero vamos a pelearla”, dijo, quien ya fue convocado a las divisiones menores de la Selección boliviana, en varias oportunidades.



El valluno, que estudia Ingeniería de Sistemas en la Ucatec, contó que lo que le sucede es premio al esfuerzo de muchos años y que “no desaprovechará la oportunidad”.



“Mi meta es llegar a la Selección Absoluta. Tengo el apoyo de todos mis compañeros para seguir”.



Cano se perfila, nuevamente, en el once titular para recibir a Nacional Potosí, el sábado (15:00), por la última fecha del torneo Apertura, grupo B.



Asimismo, espera poder “marcar un gol” y darle una alegría a su equipo. Por otro lado, quiere estar presente en la liguilla de la División Profesional para luchar por un cupo a la Copa Sudamericana.



Cano es el segundo aurorista en debutar en Primera. El primero fue el también cochabambino Brayan Araníbar, que pisó División Profesional en la segunda fecha del torneo Apertura, frente a Royal Pari, en Santa Cruz.



Si bien solamente debutaron los dos, Aurora encaró el torneo con, al menos, 10 cochabambinos, aspecto que fue resaltado por el presidente del club celeste, Jaime Cornejo.



EQUIPO El entrenador interino del Celeste, Román Arriarán, manifestó que el equipo viene asimilando la “idea de juego” que quiere plasmar en los últimos partidos que le faltan disputar al cuadro valluno.



“Se ha visto otra actitud en los jugadores y eso es lo que queremos seguir trabajando. No nos metimos atrás en el cotejo ante San José, lo mismo haremos frente a Nacional Potosí”.



Para el compromiso de este sábado, Arriarán adelantó que hará algunos cambios, pues José Fleitas y Caleb Cardozo están en la última etapa de su recuperación. Sin embargo, espera que los futbolistas se acoplen al ritmo de juego que viene mostrando el equipo.



De quien no hay certeza de que llegue al compromiso es del delantero Edwin Alpire, que ayer realizó trabajo diferenciado y espera no recaer de la lesión en los ganglios.