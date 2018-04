Ley edil instruye capacitar a los payasos contra chistes groseros



25/04/2018 - 08:52:00

Página Siete.- Ley edil, aprobada ayer por el Concejo Municipal de La Paz, proyecta capacitar a los animadores de fiestas infantiles como payasos, anfitriones y otros para que no usen chistes groseros y canciones inapropiadas. Según la normativa, la Alcaldía controlará y dictará los talleres.





“(Se tomó la decisión) porque en muchos casos las fiestas infantiles son animadas por personas que no tienen la debida capacitación e introducen juegos que tienen también algunos atisbos de hipersexualización prematura, introducen canciones, gestos que no están adecuados a la edad de los menores”, dijo ayer a Página Siete Pedro Susz, presidente del Concejo Municipal de La Paz.





Se trata de la Ley Municipal de Prevención y Protección de la Integridad Sexual de las Niñas, Niños y Adolescentes. En el artículo 13, párrafo II indica que “la Alcaldía generará áreas de sensibilización, orientación y prevención para animadores, payasos, conductores de espectáculos para menores de edad y para ambientes donde asisten los infantes como Jardines Infantiles, Centros Educativos, Centros Municipales de Desarrollo Infantil y Unidades Educativas Públicas, Privadas o de Convenio”.





La secretaria general de la Federación de Artistas en Recreación y Artes Escénicas de La Paz (Farael), Maga Lucero, dijo que apoyan la iniciativa de la norma. “Nosotros recomendamos a nuestros jóvenes que cuando vayan a las fiestas (infantiles) no usen canciones o contenidos inapropiados porque no corresponden a los niños”, añadió.





Los payasos Luis y Alison, más conocidos como Tripita y Perita, destacaron también la iniciativa.



“Pienso que la mayoría no estará de acuerdo porque hay varios que usan, en su show, bromas pesadas. En mi caso, presento un espectáculo educativo, didáctico y con humor sano”, dijo Tripita.





Perita sostuvo que para hacer bailar a los niños pone las canciones más sonadas, en su mayoría reguetón. “Sabemos que esas canciones tienen letras algo inapropiadas para los niños, pero las ponemos porque eso les gusta y porque no había una normativa al respecto. Por eso, me alegra que haya esta ley que ahora restringa el uso de este tipo de canciones y de los chistes machistas y sexistas”, agregó el payaso.





El presidente del Concejo señaló que la capacitación será también para los padres, las madres, los tutores y los propios servidores públicos.





“Se capacitará a la mayor cantidad de ciudadanos para que todo lo que conseguimos en un espacio no sea deteriorado en otro que no (conozca la normativa y el objetivo de la capacitación)”, indicó Susz.





Los niños serán también capacitados en el uso de redes sociales, dijo la autoridad edil. “Creemos que a través de las redes sociales les llegan mensajes que no son adecuados para su edad”, dijo.





El propósito de la ley es reducir el creciente número de violencia (tanto física como sexual) contra niñas, niños y adolescentes. “Según datos de la Defensoría del Pueblo, el 82% de los menores de edad han sido objeto de agresiones, por lo menos en dos ocasiones o más y el 23% de las niñas han sido objeto de violencia sexual”, dijo ayer Susz.





“Ahora el Órgano Ejecutivo tiene 30 días para hacer el reglamento de la ley”, sostuvo el presidente del Concejo. Resaltó que en los próximos días se definirán las sanciones al incumplimiento de la ley en su respectivo reglamento. Una de las penas será el trabajo comunitario obligatorio.





La ley prohíbe además los concursos de belleza y establece que todo espectáculo en espacios públicos y privados, entradas folklóricas, actividad económica y con cualquier otro fin, de carácter permanente, temporal o momentáneo, con o sin fines de lucro en el que sean protagonistas niños deberá contar con la autorización de la Subalcaldía del macrodistrito que corresponda.



Prohíben publicidad que utilice imagen hipersexualizada de niños



El artículo 9 de la ley, aprobada por el Concejo, dispone que “se prohíbe cualquier tipo de publicidad y/o propaganda urbana que exponga o utilice la imagen hipersexualizada de niñas, niños y adolescentes. La Secretaría Municipal de Desarrollo Económico realizará el control de la publicidad y propaganda urbana aplicando las sanciones que correspondan”, según comunicado de prensa de la Alcaldía.





La norma consta de 16 artículos, dos disposiciones adicionales y dos disposiciones finales.





Esta ley también prohíbe la realización de concursos de belleza de niñas, niños y adolescentes, los desfiles y/o concursos de modelaje que expongan su imagen hipersexualizada o causen daño o pongan en riesgo su integridad sexual.





“Esta es una forma de violencia psicológica, emocional contra las niñas, niños y adolescentes obligados o inducidos a adoptar actitudes, poses, vestimentas, maquillajes, peinados, que no corresponden a su edad y que hacen que se vuelvan una imitación de las actitudes de los adultos”, sostuvo el presidente del Concejo de La Paz, Pedro Susz.





“ Esta situación de violencia psicológica y emocional se da en los concursos de belleza, en los desfiles de moda y en algunos casos también en las entradas folklóricas”, añadió.





Indicó que en los diferentes artículos, la ley establece acciones de prevención y protección contra la vulneración de la integridad de los menores.