Experto: Uso de silicona en cuñas y torones provocó colapso de puente 



25/04/2018 - 08:49:23

Opinión.- Pasaron dos años y medio desde que se hundió el puente Independencia, ubicado en la avenida 6 de Agosto, y, hasta ahora, la justicia no logró identificar a los culpables por la vía penal y, tampoco, la Contraloría General del Estado concluyó la investigación del caso.



Un informe de peritos del Instituto de Investigaciones en Metalurgia y Materiales de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz concluyó que el “ensamble del anclaje presenta en la interfase corona sello de silicona, una condición muy corrosiva”.



El abogado del ingeniero Nelson Vega, diseñador y supervisor de la obra y uno de los acusados por el colapso del puente, Marco Mirada reveló que los peritos se “sorprendieron” al abrir las muestras que extrajeron del viaducto y encontraron restos de silicona.



“Fue un vicio oculto que se descubrió cuando se sacó el cemento de las coronas de los arcos superiores (del puente). Ahí, se vio un material blanquecino que no debía haber en esas piezas, solo cemento”.



Sostuvo que, desde ese momento, sabían que fue esa sustancia la que provocó el hundimiento, pero “teníamos que demostrarlo con peritajes serios, profesionales y responsables”.



Acotó que en el proyecto hecho por Vega no estaba considerada la posibilidad de utilizar silicona.



“Los profesionales manifestaron que el problema mayor fue que usaron ese producto químico y lo taparon con hormigón”.



INFORME El documento al que tuvo acceso OPINIÓN añade que “del ambiente corrosivo de esta interfase produjo daño por corrosión bajo tensión en las cuñas. De hecho, el material de las cuñas de acero templado tienen elevada dureza y resistencia, y presentan una microestructura de martensita que es una estructura tensionada internamente y, por lo tanto, con mayor reactividad frente a un agente corrosivo. Las picaduras podían haber sido puntos de origen a la aparición de fisuras y posterior fractura en alguna de las cuñas”.



El informe, elaborado por un equipo de profesionales encabezado por el ingeniero Marco Antonio Ruiz Gutiérrez, concluye que “adicionalmente la pérdida de material por corrosión demostrada por la determinación de peso residual alcanza al 3 por ciento aproximadamente, afecta a las dimensiones del elemento y sus funciones, particularmente, la pérdida del material en los dientes de la cara interna de las cuñas, y afectó la función de agarre de las mismas”.



El profesional sostiene que “el análisis de los restos de alambre del torón en la cuña 6 permitió establecer los niveles de corrosión en los mismos. El análisis del material corresponde con lo teórico en cuanto a la dureza y microestructura; sin embargo, se aprecia distinto tipo de deformaciones, marcas de los dientes de la cuña dos tipos de fractura trasversal a 45 grados por rotura repentina y fractura dúctil por tracción lenta”.



FISCALÍA El ingeniero Vega fue el que contrató a los profesionales de la UMSA para que realicen el peritaje. El profesional está en la lista de los acusados por el colapso del puente.



Miranda dijo que fue una “ardua lucha” conseguir que los fiscales asignados al caso les autoricen el peritaje.



“Los principales opositores a que se realice un nuevo estudio a las partes principales del viaducto fueron los representantes de la Alcaldía de Cochabamba y la empresa constructora”.



Añadió que, incluso, cuando estaban en la UMSA trataron de impedir que se inicie el trabajo. “Tuvimos que permitirles que estén en el momento en que se sacaron las muestras del puente para ser analizadas, pese a que el Ministerio Público señaló que ese trabajo era independiente y autónomo”.



MÁS DE DOS MESES Los expertos hicieron pruebas técnicas durantes dos meses.



Para tener la certeza de lo que pasó en el puente, los profesionales trabajaron con las mismas piezas y productos que utilizó la constructora en el paso a desnivel.



En una muestra colocaron las coronas, cuñas y torones, las sellaron sin usar silicona y las cerraron con hormigón.



En la otra, siguieron el mismo procedimiento, pero sin utilizar ese producto químico.



Durante dos meses ambos experimentos fueron expuestos a las mismas condiciones climáticas que el puente hundido. Al abrir las muestras, confirmaron que la silicona destrozó las piezas metálicas.



ÚNICO CULPABLE El abogado de la empresa Álvarez Jorge Iriarte dijo que el “único culpable” del hundimiento del puente es el ingeniero Nelson Vega, porque consideró ese sistema de construcción para el paso a desnivel.



“Fue un error en el sistema de anclajes. Se colocó coronas, cuñas y torones que son equivocados, que no se deben usar para colgar puentes”.



Reconoció que la constructora no hizo ninguna observación a ese sistema de construcción “porque consideró que había experiencia de más de 20 años en el país y porque se tenía que cumplir con plazos contractuales”.



30 Meses



El puente Independencia, emplazado en la avenida 6 de Agosto se hundió hace 30 meses. La obra demandó una inversión de 12 millones de bolivianos. Entró en operaciones en abril de 2015 y seis meses después colapsó. Inicialmente, la Alcaldía de Cochabamba colocó puntales para sostenerlo, pero, luego, derrumbó la plataforma dañada.