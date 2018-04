La U recupera su primer plantel



25/04/2018 - 08:46:02

Correo del Sur.- Universitario presentará su equipo profesional para enfrentar este domingo a San José, por la última fecha de la primera fase del Torneo Apertura de la División Profesional. Ayer se llegó a un acuerdo entre la dirigencia del club estudiantil y los futbolistas.



La reunión de conciliación sostenida ayer, en Cochabamba, acabó con un final feliz para ambas partes. Se fijaron nuevos plazos de pago y el primer plantel retornará hoy a los entrenamientos.



“Se llegó a un acuerdo no muy contundente, pero un acuerdo al final”, manifestó Florián Zapata, miembro del Tribunal de Resolución de Disputas (TRD), que la semana pasada aceptó la demanda colectiva presentada por los jugadores como medida de protesta ante el impago de sueldos.



A decir de Zapata, entre hoy y mañana el club debe desembolsar 25.000 dólares para saldar el pago de los salarios de febrero y hasta el 10 de mayo, cancelar el de marzo.



De esta manera se puso fin al paro de los futbolistas que comenzó el 9 de abril, luego del empate conseguido frente a Guabirá (2-2), en Montero, y que se agudizó la pasada semana con la demanda colectiva.



Esa semana el equipo no entrenó, pero sí se presentó al partido frente a Oriente Petrolero (1-1), el 14 de abril; después de ese encuentro, el equipo mantuvo el paro, pero además demandó al club.



Tras esta medida, no se presentó a los entrenamientos ni tampoco al cotejo del 22 de abril, ante Wilstermann, en el que jugó el equipo sub 19 durante el primer tiempo (7-0), perdiendo por walk over en el segundo por falta del número reglamentario de futbolistas en cancha (ingresó con siete y uno se lesionó).



Sin embargo, pese a que se llegó a un acuerdo, el problema no está solucionado del todo, ya que la “U” debe respetar los plazos de pago y no incumplirlos como lo hizo anteriormente; caso contrario, el TRD tomará otro tipo de medidas.



LA PRÁCTICA



Hasta ayer, tal como sucedió la pasada semana, el DT Oscar Sanz trabajó con el equipo juvenil del club y cinco de los seis jugadores extranjeros que no presentaron la demanda colectiva.



Para hoy, miércoles, el plantel tiene programado entrenar en doble turno.



Brun se despide esta jornada



Hoy se cumplirán los diez días desde que el arquero argentino Iván Brun presentó un requerimiento legal en contra del club Universitario, solicitando el pago de los tres meses de sueldo que le deben. Alcanzado el plazo límite para el desembolso económico, el guardameta quedará como jugador libre.



“Se cumple el requerimiento de diez días, el club no está en condición de pagar y por eso se acaba el contrato”, manifestó Brun, al señalar que hoy se presentará por última vez a los entrenamientos.



El argentino llegó en junio de 2017 a Universitario.