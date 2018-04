Contreras llama a Fernández aliado incondicional del MAS y reitera que Leyes fue víctima de un golpe municipal



25/04/2018 - 08:31:29

La Razón.- La petición del alcalde cruceño Percy Fernández a su homólogo cochabambino José María Leyes de que éste se vaya de la Alcaldía por acusaciones en su contra por el caso Mochilas tuvo eco. El secretario Ejecutivo de la Alcaldía de Cercado, Álex Contreras, llamó al burgomaestre de Santa Cruz de la Sierra "aliado incondicional" del Movimiento Al Socialimo (MAS) y reiteró que Leyes es víctima de un "golpe municipal".



"Ahora los aliados incondicionales del MAS, como es el alcalde Percy Fernández, también salen a emitir su criterio, pero lógicamente con muchísimas palabras no reproducibles para la población, a su estilo. Sin embargo, el fondo de estas declaraciones responden exclusivamente a esta posición política del MAS, nosotros creemos que hay un golpe municipal", declaró a la prensa.



Contreras criticó el hecho de que Fernández saque sus propias conclusiones antes de que la Justicia establezca la verdad de lo sucedido en el caso por el que es investigado Leyes. "Habla de corrupción, robo e incluso le dice al alcalde José María Leyes ándate. Son declaraciones muy apresuradadas que siguen los lineamientos del MAS", indicó.



Fernández le dijo hoy a Leyes, durante una conferencia de prensa, que "lo pelaste, hermano; ándate, no quedan explicaciones ni disculpas. Te gustó la plata, metiste la pata, ándate, hermano".



"Alguien se ha avivado como el Alcalde de Cochabamba, se quiso avivar y lo apillaron. El señor Leyes, buena gente hasta ese instante; es que quiso clavar las uñas. ¡Qué error del hombre, la cagó!. A mí me dio pena que Bolivia y Cochabamba pierdan un buen alcalde", prosiguió.



El viernes pasado Leyes fue aprehendido por la Fiscalía y un día después un juez dictó su detención domiciliaria bajo custodia, un pago de Bs 200.000 de fianza y está impedido de viajar fuera del departamento de Cochabamba y del país; además debe estar alejado de la Alcaldía.