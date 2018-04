Demócratas esquivan elección de alcalde interino hasta la apelación



25/04/2018 - 08:27:11

Los Tiempos.- A pesar del riesgo de que la crisis municipal se agudice, los concejales Demócratas intentan ganar sin elegir un alcalde suplente que reemplace a José María Leyes, procesado por el caso mochilas y con detención domiciliaria por disposición del juez cautelar Luis Fernando Pérez.



El alcalde puede ausentarse 72 horas, luego el Concejo debe elegir una autoridad interina de la bancada mayoritaria. El plazo para la designación se vence este miércoles.



Los concejales trasladaron ayer la sesión del martes para el viernes, el mismo día en que se prevé que se lleve adelante la audiencia de apelación que presentó la defensa de Leyes.



El concejal Edwin Jiménez (Único) informó que la norma establece que los 11 legisladores deben sesionar al menos una vez a la semana. Las audiencias se realizan los martes y se declara cuarto intermedio para jueves y viernes.



Sin embargo, ayer, la situación fue diferente. El presidente del Concejo, Iván Tellería (Demócratas), prefirió dejar la convocatoria a sesión hasta el viernes.



Según el artículo 20, parágrafo ocho del Reglamento del Concejo Municipal, es el presidente quien tiene la atribución de convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias.



Si se eligiese un alcalde suplente, tiene que ser en una sesión con el quórum necesario: unos seis concejales.



Ante esta situación, la concejal Celima Torrico (MAS) dijo que solicitará que se convoque a una sesión extraordinaria. Pero, de igual modo, Tellería tiene que aceptar y convocarla 48 horas antes.



A esto se suma que se están teniendo jornadas irregulares de trabajo por parte de los concejales. Desde las 11:00 hasta el mediodía, ayer, sólo Carlos Coca se encontraba en reunión en su comisión. Edwin Jiménez y Celima Torrico también estaban en sus comisiones, pero el resto de concejales se fueron desde las 9:30, según sus secretarias, los funcionarios y una verificación.



Indicó que tuvo conocimiento que los legisladores: Carlos Coca, Beatriz Terán y Ross Mery Llusco pidieron permiso para no asistir el viernes, lo que pone en duda que exista el quórum para sesionar. “Si este viernes se llegase a suspender, se podría incurrir en un incumplimiento de deberes”, indicó Jiménez.



Gobernabilidad



Por otro lado, el presidente de la Asociación de Municipios de Cochabamba (Amdeco), Héctor Arce, señaló que lo correcto en Cercado es que el alcalde José María Leyes solicite licencia hasta resolver su situación judicial.



“Lo mismo se hizo en otros casos, el más reciente el de Independencia, porque no se puede dejar sin cabeza, sin alguien que asuma las atribuciones de alcalde”, aseveró.



En el caso de Independencia, ocurrido hace un año, fue el Control Social la entidad que denunció un desfalco. La Alcaldía se cerró y sólo se abrió cuando el Alcalde fue detenido. El Concejo sesionó y eligió un suplente.



En Cercado, Tellería dijo que esperarán la notificación de la autoridad judicial. Sin embargo, Jiménez explicó: “No nos van a notificar, porque no somos parte del proceso. Aunque podríamos constituirnos, no lo va a hacer la directiva. Entonces, tenemos todas las normas que nos facultan a elegir un suplente, que además debe ser del partido del Alcalde”.



De igual modo, el concejal Sergio Rodríguez indicó que el Concejo no necesita ninguna notificación para elegir un suplente. Explicó que cuando Leyes viajaba sólo notificaba sobre sus días de ausencia, pero no pedía que se elija al interino.



La ministra de Comunicación, Gisela López apuntó: “El Concejo Municipal, oficialistas y opositores tienen que tener la capacidad, pero sobre todo la responsabilidad (…), para evitar que en el cuarto municipio más grande del país haya ingobernabilidad (…) El juzgado debe remitir su resolución”.







OPINIONES



"Contamos con toda la normativa necesaria para elegir a un alcalde suplente sin una notificación". Edwin Jiménez. Concejal (Único)



"El Alcalde podría hacer una consulta jurídica. Mientras, el Concejo puede elegir un suplente". Sergio Rodríguez. Concejal (MAS)



"Voy a enviar una solicitud para que se convoque a sesión extraordinaria". Celima Torrico. Concejal (MAS)







PIDEN LIBERTAD DE LEYES Y FISCALÍA, SU APRESAMIENTO



La defensa del alcalde José María Leyes, así como el Ministerio Público apelaron, ayer, la decisión del juez cautelar Luis Fernando Pérez. La autoridad dictó detención domiciliaria, arraigo, fianza de 200 mil bolivianos, prohibiciones de ir a la Alcaldía y de hablar con funcionarios.



El abogado del alcalde, Alberto Trigo, explicó que con el recurso de apelación se busca la libertad irrestricta de Leyes.



“Hemos hecho una fundamentación basada en que el señor Alcalde tiene derecho al trabajo y para que sus otros derechos constitucionales sean restituidos”.



Por otro lado, los representantes del Ministerio Público señalaron que también apelaron, pero buscan lo contrario. Solicitan que se levante la detención domiciliaria y reciba detención preventiva.



Indicaron que presentaron los suficientes elementos para demostrar el peligro de fuga y de obstaculización de la investigación.



Los plazos señalan que, hasta hoy, la jueza anticorrupción Sarah Céspedes debe remitir la apelación a un Tribunal que defina la fecha y hora de audiencia. Para esto, se tiene un máximo de tres días hábiles. Hasta el lunes se podrían tener resultados. El juez Luis Fernando Pérez dispuso la detención domiciliaria de Leyes el 21 de abril.