René Joaquino: Leyes no puede ser destituido por el Concejo o la justicia

25/04/2018 - 08:25:08

El Diario.- El acalde de Cochabamba, José María Leyes, continúa en funciones y no tiene facultad para destituirlo ni el juez que dictaminó la detención domiciliaria ni el Concejo Municipal, pero ante la ausencia del mismo en su despacho y por responsabilidad con los ciudadanos cochabambinos deberían designar un alcalde interino afirmó René Joaquino, senador del MAS.



“El señor Leyes no está destituido, sigue siendo alcalde, no puede ser destituido y no tiene facultad para tal caso un juez ni el Consejo Municipal”, afirmó Joaquino.



Sin embargo, ante la incertidumbre sobre la vigencia o no de funciones de José María Leyes, alcalde del municipio de Cercado de Cochabamba; el senador del partido oficialista explicó que las medidas cautelares, dictaminadas por el juez, dificulta un cumplimiento eficiente de sus funciones a Leyes, por lo que corresponde designar un alcalde interino.



“Pero en este caso lo que corresponde, por la dificultad de cumplir eficientemente ese cargo; el Concejo Municipal tiene la obligación de designar un alcalde interino de su misma organización política tal como establece la legislación vigente”, manifestó.



Las particularidades de este caso, según la autoridad legislativa, deben priorizarse los intereses colectivos de los ciudadanos cochabambinos y no los particulares.



“Sería una irresponsabilidad no designar un alcalde interino, porque no se trata de defender intereses particulares, se trata de cumplir con el mandato de nuestras normas para que el Gobierno Municipal de Cercado de Cochabamba cumpla si sobre todo con las atribuciones y competencias establecidas en la Constitución y otras leyes”, aseveró.



En ese sentido, ratifica su punto de vista técnico sobre que la legislación supera la realidad.



“En términos técnicos el Concejo Municipal va a designar un alcalde interino o subrogante de su misma organización política, no porque lo quieran ellos, sino que así manda la legislación vigente en nuestro país”, indicó.



Y por último, aclaró que es imposible que el presidente Evo Morales designe a una alcalde interino porque se trata de órganos autónomos.



“No es posible que el presidente Evo Morales pueda designar una alcalde interino, porque estamos hablando de entidades autónomas, el pueblo cochabambino ha elegido a una autoridad y si esa autoridad no puede ejercer tiene un Concejo Municipal que tiene las facultades de designar una alcalde interino, por el tiempo que dure la ausencia”, concluyó.



WILLAM BASCOPÉ



Para el constitucionalista Willam Bascopé, los acontecimientos con José Marías Leyes es una forma de romper los sueños de los bolivianos que defendieron la Constitución Política del Estado, porque a unos les cae la ley y con otros no pasa nada.



“Estamos entrando a romper ese sueño de los bolivianos, que se llama Constitución, eso es lo que está pasando con el caso del señor Leyes, más allá de que podamos distanciar ideológicamente, vemos que a algunos les cae fuerte la ley y a otros no, como es el caso del señor Cholango”, dijo.



Bascopé lamenta que la justicia este cada vez a menos y que le ciudadano compruebe que los políticos no se están sometiendo por igual a la justicia, aspecto que era importante en la construcción de la institucionalidad.



“Íbamos a construir una institucionalidad donde el ciudadano de a pie tenga el principio de la ley, para que los políticos se sometan a ella y para evitar los abusos, sean de izquierda o de derecha”, aseguró Bascopé.