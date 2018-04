Trump: Si Irán amenaza a EE.UU. pagará un precio que pocos países han pagado alguna vez



24/04/2018 - 20:19:17

RT.- El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado este martes que Irán lo pagará muy caro si se atreve a amenazar a EE.UU., informan medios locales.



"Vamos a ver qué ocurre el día 12 (de mayo), pero si Irán nos amenaza de alguna manera, pagará un precio que pocos países han pagado alguna vez", dijo Trump durante una rueda de prensa en la Casa Blanca junto a su homólogo francés, Emannuel Macron, quien está de visita oficial.

Vista general de la ciudad de Teherán, Irán el 3 de agosto de 2017. Irán advierte a Trump: Si EE.UU. abandona el acuerdo nuclear, "enfrentará graves consecuencias"



Sobre el histórico acuerdo nuclear firmado en el 2015 entre Teherán y las potencias mundiales, el presidente estadounidense sostuvo que es "posible hacer un nuevo pacto con fundamentos sólidos", porque el actual trato es uno con "bases deterioradas". "Es un mal negocio, es una mala estructura, se está cayendo y nunca debería haberse firmado", agregó.



Trump dará a conocer su decisión sobre si su país abandona o no el acuerdo nuclear con Irán el próximo 12 de mayo, cuando expire el actual aplazamiento de las sanciones sobre la República Islámica.

"Los países de Oriente Medio van a tener que pagar"



Asimismo comentó que quiere sacar a las tropas estadounidenses de Siria "relativamente pronto", aunque advirtió que tal movimiento no ocurriría de inmediato. "Queremos volver a casa, volveremos a casa, pero queremos dejar una huella sólida y duradera", aseveró, destacando la "exitosa" campaña militar de EE.UU. contra el Estado Islámico en Irak y Siria.



Al respecto, indicó que Washington se involucra demasiado en los asuntos de Oriente Medio, donde gasta demasiados recursos sin recibir nada a cambio. Por esta razón, Trump ha instado a los países de la región a que paguen por lo que está sucediendo en Oriente Medio y pongan a sus soldados en el terreno.



"Los países de la región, y que ustedes conocen muy bien, van a tener que pagar por esto", aseveró el jefe de la Casa Blanca. "Y lo pagarán. EE.UU. no continuará pagando", añadió.