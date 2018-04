CEPB pide priorizar en las negociaciones salariales la protección del empleo



24/04/2018 - 18:39:38

La Paz.- El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia Ronald Nostas, lamentó el conflicto que se generó en la negociación entre el gobierno y la COB, por el aumento salarial, y opinó que esta situación se debe a que todo el diálogo se concentra en la pulseta por el porcentaje de incremento sin considerar la necesidad de proteger el empleo digno que, a su criterio, es un tema integral y sustancial para el país, por sus implicaciones sociales y económicas.



El máximo dirigente de los empresarios expresó su preocupación porque el diálogo por el incremento se esté convirtiendo en una competencia donde resultan ganadores y perdedores sobre un porcentaje, sin considerar los graves efectos que pueda tener sobre el resto de la población.



“No está en juego la posición de los dirigentes o de las autoridades, sino el bienestar de los trabajadores que desarrollan sus actividades en la informalidad, de los desempleados y de los cientos de miles de jóvenes que tratan de obtener un empleo, cuyo futuro depende en gran medida de las decisiones y de las actitudes que tengamos frente a este tema”, afirmó.



Asimismo, consideró que este resultado es una evidencia más que “el modelo de la negociación bipartita ya no puede mantenerse vigente. “En este espacio tan importante debieran estar todos los involucrados y no sólo la dirigencia de uno de los sectores que, además se opone a que participen los otros interesados, lo que genera que diálogo pierda solidez y legitimidad y que se puedan dar estas salidas que no le hacen bien a nadie”, opinó.



Nostas señaló que la decisión sobre el incremento debiera ser el resultado de un proceso de reflexión y análisis serio y profundo, pero sobre todo un compromiso del Estado, los empresarios y la dirigencia obrera, “para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y permitir que cada vez más bolivianos puedan tener empleo digno y protegido, y no solamente para que algunos ganen más mientras que otros pierdan todo al no encontrar un puesto de trabajo”.



A criterio del empresario, el debate por el incremento no puede traducirse en un enfrentamiento entre dirigentes, y mucho menos entre bolivianos, alrededor de una cifra, “que hasta ahora ha reflejado más la capacidad de presión política que el verdadero compromiso de mejorar la vida de todos los trabajadores”.



“La forma en que se abordó este tema hasta ahora, ha llevado a que los trabajadores vulnerables pierdan cada vez más, mientras que del otro lado tampoco hay ganadores, porque la mayor parte de los incrementos favorece al contrabando y la informalidad, y porque además no se puede estar satisfecho ni considerarse triunfador, cuando tu recompensa efímera se construye en base a la desgracia de los que no logran insertarse en el mercado laboral”, indicó.



“Los grandes perdedores podrían ser los millones de bolivianos que trabajan en la informalidad, que no consiguen empleo o los que recién ingresan al mercado laboral, que no tienen quién los represente en estos espacios, pero que al mismo tiempo sufren las consecuencias de decisiones mal tomadas que no consideran los efectos que están generándose en la cadena indisoluble de daños, dentro del complejo laboral”, sentenció.