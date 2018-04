Aseguran que Tarija perdió al menos $us 95 millones del Campo Margarita

24/04/2018 - 18:25:59

Tarija, (ABI).- El concejal de la ciudad de Tarija, Alfonso Lema, informó el martes que ese departamento de Tarija perdió al menos 95 millones de dólares, porque supuestamente no se respetó a cabalidad el porcentaje de distribución que dieron los estudios de campos compartidos con Chuquisaca, en el caso del campo gasífero Margarita.



"El factor de distribución de 2012 indicó que el 75 por ciento estaba en Tarija y el 25 por ciento en Chuquisaca, si se habría aplicado ese factor de distribución no se hubiera dado 95 millones de dólares demás a Chuquisaca y menos a Tarija", dijo en conferencia de prensa.



Lema aseguró que en cinco años y medio, que se aplica el factor de distribución, para las regalías y del Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH) del Campo Margarita, significan unos 766 millones de dólares para Tarija y 380 millones para Chuquisaca.



En base a esos montos, Lema precisó que Tarija sólo recibió regalías por el 66,8% de la producción, y no el 75% "como lo determinó un estudio" y 33,2% fue para Chuquisaca.



"En las últimas horas hemos podido conocer mediante el programa anual de contrataciones de Yacimientos que el 31 de julio podría ser la fecha para iniciar un proceso de contratación para una consultoría internacional que haga un nuevo estudio sobre la existencia de reservorios compartidos de los campos Margarita y Huacaya, entre los departamento de Chuquisaca y Tarija. Tarija debe estar atenta", agregó.