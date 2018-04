Concejal denuncia que la Contraloría no hace auditoria sobre caso mochilas de Oruro

24/04/2018 - 18:09:33

Oruro, (ABI).- La concejal, Dennis Villca, denunció el martes que la Contraloría no realiza ninguna auditoria especial sobre el denominado caso "mochilas", como indicó el alcalde de Oruro, Edgar Bazán.



"La Contraloría nos hace conocer formalmente que ninguna solicitud del programa Mi Carpeta está sometido a una auditoría, a solicitud del Alcalde, más bien la Contraloría departamental ha solicitado a la alcaldía una auditoria y le ha solicitado documentación, y el Alcalde no responde a la fecha y lo único que hizo llegar, son simples fotocopias", dijo a los periodistas tras visita a la Contraloría.



Por su parte, el concejal, José Rojas, dijo que las autoridades de la Contraloría departamental informaron que están a la espera de que el Alcalde envié la documentación original o fotocopias legalizadas de la compra del material escolar, para realizar la auditoria sobre el caso mochilas.



El concejal, David Choque, manifestó que la autoridad edil "estaría obstaculizado el proceso de transparencia de la contratación de las mochilas escolares".



Por su parte, el burgomaestre, la semana pasada, informó que la Contraloría General del Estado realiza una auditoría especial del proceso de contratación de mochilas, "con el objetivo de establecer si hubo o no un supuesto daño económico al Estado".



El 13 de abril pasado, la Fiscalía imputó formalmente al alcalde de Oruro, Édgar Bazán, del Movimiento San Felipe de Austria, por los delitos de incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado, por la supuesta adquisición irregular de 40.000 mochilas escolares en 2016.