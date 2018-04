Más de 500 empresarios de la CAN y de la Unión Europea participarán en Encuentro Andino en Perú

24/04/2018 - 18:03:27

La Paz y Lima, (ABI).- El secretario general de la Comunidad Andina (CAN), Walker San Miguel Rodríguez, anunció el martes que más de 500 empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, además de la Unión Europea participarán en el VII Encuentro Empresarial Andino, que se realizará entre el 9 y 10 de mayo en la ciudad peruana de Arequipa.



"Este año, la región invitada es la Unión Europea, segundo mercado de destino de las exportaciones de los países andinos", explicó, citado en un boletín de prensa.



Dijo que se prevé que los micro, pequeños y medianos empresarios generen más de 50 millones de dólares en intenciones de negocios.



Por otra parte, el Secretario General de la Comunidad Andina, anunció que el próximo 15 y 16 de mayo se realizará en Lima, el seminario internacional "El Rol del empresario en la Integración Sudamericana".



Adelantó que en ese encuentro, se abarcarán varios temas, entre ellos, el perfeccionamiento de la zona de libre comercio desde la perspectiva empresarial; la facilitación del comercio en materia aduanera; la eliminación de barreras no arancelarias en el comercio comunitario; los avances y oportunidades en materia de transporte terrestre, la defensa comercial, la interconexión eléctrica, telecomunicaciones, propiedad intelectual y migración.



El Secretario General de la CAN remarcó que entre enero y diciembre de 2017, las exportaciones de Bolivia crecieron 11,1%, con relación al mismo período de 2016, es decir, de 7,1 millones a 7,9 millones de dólares, principalmente de gas natural y minerales.