Fiscalía imputa y pide cárcel para ex director scout de La Paz

24/04/2018 - 18:02:31

La Paz, (ABI).- El Ministerio Público presentó el martes la imputación contra el ex director distrital de los scout de La Paz, por presuntos delitos de abuso deshonesto y corrupción de menores en grado de complicidad, informó el fiscal departamental, Edwin Blanco.



"En la imputación el Ministerio Público está solicitando la detención preventiva, por tanto, esperando que nos notifique con la hora de la audiencia cautelar, donde el juez definirá la situación legal del imputado", informó a los periodistas.



Afirmó que Herbet G., a pesar de tener conocimiento de los hechos no hizo nada para denunciar las agresiones sexuales a niños de 12 y 13 años de edad.



Dijo que en ese cargo, tenía amplias facultades para no solamente denunciar el hecho, sino sancionar al ex guía Henry A. por su conducta obscena y deshonesta con niños y jóvenes scout.



Explicó que entre las pruebas que se presentarán en la audiencia cautelar, están las declaraciones de las víctimas, tomadas en "Cámara Geshell", además de declaraciones testificales.



A su juicio, el juez debe disponer la detención preventiva de esa persona por los riesgos procesales, entre ellos, el peligro de fuga y obstaculización en la averiguación de la verdad.



"Muchas de las víctimas y testigos que declararon en el Ministerio Público indicaron que no hicieron la denuncia por miedo a represalias, porque eran sujeto a una serie de amenazas", complementó.