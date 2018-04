Ministra de Comunicación asegura que la oposición utiliza la mentira para defenderse



24/04/2018 - 18:01:41

La Paz, (ABI).- La ministra de Comunicación, Gisela López, aseguró el martes que la oposición utiliza la "mentira" para defenderse, en referencia a una serie de declaraciones que hicieron los contestatarios al Gobierno, a raíz del caso mochilas chinas, en el que está involucrado el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, quien cuenta con detención domiciliaria.



"Cuando la oposición trata de politizar un hecho grave de corrupción, como es el caso específico de Cochabamba e intenta de forma engañosa y mentirosa eludir o saltar esta coyuntura dura que vive uno de los partidos de oposición, no es correcto, utilizan la mentira para defenderse", dijo en entrevista con radio Panamericana.



Opositores señalaron que la denuncia contra Leyes, por un presunto sobreprecio de 10 millones de bolivianos en la compra de mochilas y material escolar, se trató de un "golpe" a la Alcaldía, también aseguraron que el Movimiento Al Socialismo (MAS) está detrás de ese cargo, y que la justicia no se aplica de la misma manera para oficialistas que para opositores.



López de manera categórica desvirtuó esas afirmaciones, y aseguró, por ejemplo, que militantes del MAS y exautoridades electas que cometieron actos de corrupción se encuentran cumpliendo, incluso, cárcel, según el caso.



Recordó que uno de los hombres fuertes del MAS, Santos Ramirez, "terminó en la cárcel", pues cuando ejercía la presidencia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) estuvo involucrado en hechos de corrupción.



En el caso específico de Leyes, manifestó que los Demócratas, partido al que pertenece el alcalde, intentaron politizar la denuncia que fue presentada por la concejal Rocío Molina, "ensayando varias tretas" para eludir la responsabilidad.



"Nosotros tenemos una consigna que no es de ahora, fue esta revolución, este gobierno el que introduce en la nueva CPE la necesidad, la obligación y el mandato constitucional de transparentar el Estado", mencionó.



Señaló que el actual Gobierno propuso la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, la más dura contra la corrupción, incluso identificada de esa manera en el ámbito internacional.



"Si en nuestros planes hubiera estado saquear el Estado como en los gobiernos neoliberales, ni nos hubiese interesado introducir como un mandato Constitucional, ni impulsar la Ley Quiroga Santa Cruz", argumentó.



Tras la detención domiciliaria de Leyes y su alejamiento de la Alcaldía de Cochabamba, por orden del juez cautelar, López dijo que "es responsabilidad" del Concejo Municipal evitar la ingobernabilidad, pues ese aspecto no puede ser utilizado en beneficio personal, de manera que debe elegir a la autoridad interina.



Señaló que la actuación del Concejo Municipal tiene que enmarcarse en los mandatos que están contemplados en la Ley 482 que es la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales.



La Ministra de Comunicación afirmó que en Bolivia existe "plena libertad de derecho" y respeto absoluto a los derechos de los ciudadanos, tanto así, que se permiten "lanzar mentiras a través de medios de comunicación, ofender a las autoridades y otras".