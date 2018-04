COB rechaza que temas pasionales hayan ocasionado la explosión en Huanuni



24/04/2018 - 17:18:15

La Paz, (ABI).- El ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, quien pertenece al sector minero, rechazó el martes la hipótesis que maneja la Policía que señala que temas pasionales habrían ocasionaron la explosión del 11 de abril.



"En el tema de Huanuni, los trabajadores van a asumir una acción en contra de las declaraciones de ese coronel Nelson Mejía que ha ido declarando algunas hipótesis que lamentablemente no es la realidad lo que ha acontecido", dijo en conferencia de prensa.



Huarachi explicó que se debe aguardar la información oficial del Ministerio de Gobierno sobre los resultados de las pericias química forense y criminalística, y de la Policía sobre la toma de las declaraciones a los heridos que se encuentran estables y a familiares de los mineros víctimas de la explosión.



"No vamos a aceptar de que nos estén diciendo una hipótesis falsa, ya que nosotros como mineros conocemos sobre nuestro trabajo diario, sabemos los tiempos de detonación de acuerdo al parámetro de la perforación que hacemos", señaló.



La explosión ocurrió en el nivel 240 de interior mina de Huanuni, hecho que dejó inicialmente 8 fallecidos y 12 heridos, una semana después falleció otro minero que no pudo recuperarse y el domingo se registró el décimo deceso.