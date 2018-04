Percy a Leyes por el caso mochilas: Le pelaste hermano, te gustó la plata, good bye



24/04/2018 - 13:47:17

El Deber.- El alcalde Percy Fernández no se guardó nada al referirse a la situación actual de su colega cochabambino, José María Leyes, investigado por un sobreprecio millonario en la adquisición de un lote de mochilas escolares que suponen un daño al Estado de 10 millones de bolivianos. "Le pelaste hermano, andáte. Aunque seas buena gente, esa situación es insalvable, good bye (adiós)", dijo el burgomaestre cruceño.



Fernández dijo lamentar la situación porque Cochabamba pierde a un buen alcalde pero que en este caso no hay justificación ni disculpas que valgan. "Buena gente, pero le pelaste, te gustó la plata, metiste la pata, andáte hermano", insistió.



El edil dejó en claro su posición al decir que en esta cuestión "no vamos a hacer manifestaciones por más que lo estimemos mucho por que es insalvable la cosa"