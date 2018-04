YPFB pide a Santa Cruz y Chuquisaca realizar el control y monitoreo del estudio técnico del campo Incahuasi y Aquío



24/04/2018 - 13:46:26

Santa Cruz.- Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) invitó este lunes a las gobernaciones de Chuquisaca y Santa Cruz a que acrediten a sus representantes que acompañarán el control y monitoreo del estudio técnico de los campos Incahuasi y Aquío para verificar la existencia o no de reservorios compartidos entre ambos departamentos.



“Quiero invitar a las autoridades o representantes de las autoridades de Chuquisaca y Santa Cruz a que sean parte en el control y monitoreo de este estudio. Para YPFB es importante que los representantes de estos dos departamentos participen tal como lo establece el reglamento para este tipo de estudios, pues es un tema muy delicado y lo que menos quiere YPFB es ver disputas entre hermanos de ambas regiones”, manifestó el presidente de la estatal petrolera, Óscar Barriga Arteaga.



YPFB contrató los servicios de la empresa Internacional Sproule International Limited para que realice el estudio técnico en el marco de la legislación vigente.



La estatal petrolera solicitó de forma oficial al Ministerio de la Presidencia la información en el formato digital que requiere YPFB para el estudio de georeferenciación que se realizará en el mencionado campo.



“El viernes pasado hemos realizado una adenda al contrato que actualmente tenemos con esta empresa que es la que realiza los estudios para la cuantificación y certificación de las reservas hidrocarburíferas. Esa adenda significa un cambio de alcance al contrato inicial para que de forma específica realice un estudio adicional solamente al campo Incahuasi y Aquío. Esta empresa hará el estudio general de todas nuestras reserva a nivel nacional, pero a través de esta adenda va hacer un estudio específico del campo Incahuasi y Aquío para verificar si es compartido o no”, mencionó Barriga.



En esta semana YPFB entregará la orden de proceder a Sproule International Limited para que en los próximos 20 a 25 días entregue el informe final del estudio técnico y, posteriormente, en aplicación a la normativa vigente, se procederá al desembolso de las regalías. “Las regalías de este campo que han sido retenidas y que están en custodia de YPFB hoy son en promedio entre 4,5 y 5 millones de dólares de forma mensual. Están retenidas desde el mes de diciembre”, añadió Barriga.



YPFB tiene la responsabilidad de acuerdo a la Sentencia Constitucional Plurinacional de realizar un estudio para la verificación del reservorio y determinar si este es compartido o no. En esa línea, la Sentencia Constitucional Plurinacional N°1160 de 15 de noviembre de 2017 establece en su parte resolutiva efectuar un procedimiento de delimitación interdepartamental de acuerdo a las previsiones contenidas en la Ley de Delimitación de Unidades Territoriales. Además, el punto 2 establece suspender el pago de regalías en caso de que los campos se encuentren en producción debiendo quedar en custodia hasta que se realice el estudio técnico para determinar si los reservorios de gas son compartidos o no.



La autoridad explicó que se optó por un procedimiento rápido ya que otra forma de cumplir la Sentencia Constitucional representaba realizar una nueva licitación internacional. “Ese procedimiento solamente hasta el momento de la adjudicación conlleva por lo menos entre 90 y 120 días”, explicó Barriga.