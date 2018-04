Laguna: Llegaremos al punto en que el ciudadano tenga el control de su información en el mundo digital



24/04/2018 - 13:18:07

Los Tiempos.- Hace dos semanas el Ejecutivo propuso el tratamiento del proyecto de Ley 184 referido a la "Ciudadanía Digital" en Bolivia, para el acceso a trámites con el Estado vía internet y la interacción con entidades públicas a través de un registro digital.



La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) tendrá un rol fundamental al establecer los lineamientos técnicos, según menciona la norma. Sin embargo legisladores de oposición rechazan la propuesta porque consideran que puede dar paso a una manipulación política.



Esta Ley estará además vinculada con la plataforma de interoperabilidad.



Ante las dudas, diversas interpretaciones e incertidumbre de la población, Nicolás Laguna, director de la Agectic explicó a Los Tiempos el alcance de las normas y las proyecciones de un cambio de cultura digital.



¿En qué consiste el proyecto de Ley de Interoperabilidad?



Es un proyecto cortito que va a permitir modernizar la gestión pública. Primero la relación entre el Segip y el Sereci que es una relación necesaria. Lo que queremos es que los datos del Sereci formen parte de esta plataforma y le permitan no solo al Segip, acceder a esta información y garantizar que no haya fraudes, sino a varias instituciones públicas más.



¿Qué instituciones van a poder acceder a los datos de esta plataforma y qué tipos de datos exactamente se van a compartir?



Yo creo que lo importante no es cuáles porque es muy difícil identificar en este momento cuáles serían, sino el interés legítimo que se tenga sobre los datos, es decir si yo tengo el justificativo legal, normativo, procedimental.



¿En qué punto de la plataforma de interoperabilidad interviene el ciudadano?



Quizá ahí necesitamos un elemento más que se puede trabajar, que es cómo yo como ciudadano participo conociendo qué datos se comparten y de qué manera. Yo creo que eso es legítimo, hay que trabajar en ese tema; sin embargo, lo que el ciudadano tiene que saber es que nosotros no compartimos el dato de ninguna de las entidades que está en la plataforma de interoperabilidad si es que el que acciona el trámite no es el ciudadano.



Si yo voy y me inscribo al colegio estoy accionando el trámite, entonces es obvio que sé que alguna información va a ser compartida con una entidad.



¿Cómo funciona?



Tú te vas a autenticar, con un usuario y una contraseña ingresas al sistema, vas a decir quiero una copia de mi certificado de nacimiento, quiero iniciar mi trámite de registro de mi empresa, entonces a partir de ahí se obtiene datos. Y sí, lo que estamos previendo es que te informen (...) ¿Estás de acuerdo? Para evitar cualquier susceptibilidad.



Hay muchas personas que aún son reacias a la tecnología. ¿Hay alguna posibilidad de que las digan yo no quiero que se comparta nada por esta plataforma y que mis trámites no se hagan por este medio?



Si tú vas a obtener tu carnet de identidad estás autorizando que se obtenga la información del Sereci porque no hay otra forma. No te puedo emitir un carnet de identidad si no tengo la información del certificado de nacimiento, están por ley atados uno al otro, no hay forma de decir yo no quiero.



Esos son casos restrictivos pero hay otros en los que tú puedes decidir si quieres hacer una cola desde las 5 de la mañana, recoger tu certificado y venir, bueno adelante. La ventanilla del Estado no va a desaparecer.



¿Cree que hubiera sido necesaria alguna normativa que se complemente esta Ley para la protección de los datos?



Creo que hay dos ámbitos uno el de las entidades públicas que está muy normado, no directamente, no hay una ley específica, pero hay desde la Constitución, pasando por la Ley de Telecomunicaciones, los decretos que reglamentan, el decreto del plan de Gobierno Electrónico, normando esto. El propio Código Penal, establece que es un delito acceder a datos de forma ilegítima, entonces tenemos una normativa muy pesada aparte de la Ley del Funcionario Público.



Pero el tema de protección de datos abarca también el sector privado, abarca lo que hace una telefónica con nuestros datos y metadatos, abarca lo que hacen las plataformas transnacionales como Facebook Twitter. Entonces hay que ir pensando cómo normamos esto y cómo enfrentamos, porque además estaríamos generando una norma que va a enfrentar un mundo ya establecido, es decir el mundo de Facebook, de Twitter de Google, el mundo ya está ahí y funciona de una manera y tenemos que buscar la forma de adaptarnos a ese entorno y buscar darle la mayor protección a un ciudadano.



Entonces, ¿qué puede y qué no puede hacer Agetic con estos datos?



Nosotros lo único que podemos hacer con los datos es interconectar dos entidades y que intercambien datos entre sí, ni siquiera intercambian con nosotros. Solo les hacemos el puente, nosotros no acedemos a datos, no hacemos consultas, no tenemos mayor intervención.



¿Por qué una agencia estatal se hace cargo de esto?



Por ejemplo el país más desarrollado en gobierno electrónico es Estonia, después Gran Bretaña, Nueva Zelanda. En el contexto latinoamericano Uruguay, que es el ejemplo por excelencia, igual es una agencia que depende del Ministerio de la Presidencia. Puedes ver Argentina, Colombia, Chile, Perú, casi todos, lo primero que se hace es una plataforma de interoperabilidad, es una condición casi imprescindible, se llaman también bus de datos.



¿Puede ver un ciudadano cómo se recopila o qué se hace con su información digital?



Dentro de este plan de Gobierno Electrónico, la articulación de lo que es Ciudadanía Digital con la plataforma de interoperabilidad (…) tú podrás hacer exactamente lo que estás diciendo, ver cuáles son mis datos en las distintas entidades y luego ver qué entidad ha consultado qué dato, pero esto es más adelante, toma su tiempo. La ley tiene que aprobarse hay que reglamentar. Pero el fin es ese, llegar a un punto en el que el ciudadano tenga el control de su información en el mundo digital y lo pueda hacer a través de esta plataforma de ciudadanía digital y plataforma de interoperabilidad.



¿Cómo ve ahora la ciudadanía digital?



Ciudadanía digital es el futuro, yo creo que algún día ese acápite va a existir en la Constitución. La norma empieza de una manera muy bonita, hacer tus trámites en internet de principio a fin, tus pagos, ahí nosotros tenemos otro instrumento que es nuestra plataforma que ya está funcionando con un piloto que permite hacer pagos de trámites del Estado. Después la ley te dice, deberíamos construir plataformas de interacción con el ciudadano para ejercer el derecho al control social y al acceso a la información pública por medios digitales, ya no es solo un trámite sino control social y además de la participación en la construcción de políticas públicas.