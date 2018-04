Tres cruces definidos y uno pendiente para la ronda por el título



24/04/2018 - 08:53:08

Los Tiempos.- Siete clubes aseguraron el fin de semana su presencia en la segunda fase (cuartos de final) del campeonato Apertura 2018 de la División Profesional, quedando pendiente el último cupo del grupo A, que será definido entre Destroyers y Real Potosí, en la jornada 14.



Las llaves Wilstermann vs Blooming (1), Bolívar vs Nacional Potosí (2) y The Strongest vs Oriente Petrolero (3) se encuentran plenamente confirmadas. La última, que tiene sólo asegurado al plantel de San José, será dirimida entre Destroyers y Real Potosí.



Conformación de llaves



De acuerdo a lo establecido en la convocatoria del campeonato Apertura, en el artículo 6 (Modalidad del campeonato), los ganadores de cada serie se medirán al cuarto del grupo opuesto, mientras que segundos rivalizarán con terceros.



En el caso de la llave 1, el Rojo se consolidó el fin de semana como el ganador absoluto de la serie A. Al frente tendrá a Blooming, cuarto del grupo “B”, luego de perder seis puntos por deudas, según el dictamen de FIFA por los casos específicos de Ignacio Ithurralde y Marcos Acosta. De no haber sido por esa razón, Wilstermann podía haberse medido con Nacional Potosí.



La llave 2 tendrá a Bolívar, segundo del grupo A, contra un Nacional Potosí fortalecido por su victoria del fin de semana ante Blooming y que le valió la clasificación como tercero, a falta de una fecha.



The Strongest, segundo del grupo “B” y con todos sus compromisos ya jugados, se medirá ante Oriente Petrolero, tercero consolidado de la serie A, una fecha antes de la conclusión de la fase de grupos.



Finalmente, San José, ganador del grupo B, se enfrentará al cuarto de la serie opuesta. Pero el cuadro de posibilidades deja chances abiertas a Destroyers, que visitará en la última jornada a Guabirá o Real Potosí, que definirá su suerte ante Wilstermann en la Villa Imperial.



Ya sea el Canario o el Lila, el mejor de los dos irá a la segunda fase ante el Santo; el perdedor pasará a la Liguilla de perdedores y donde aguardan Universitario, Guabirá, Aurora, Royal Pari y Sport Boys.



En las cuatro llaves, los mejor ubicados en la fase de grupos podrán elegir si inician los encuentros de cuartos de final como local o visitante. No habrá gol diferencia, pero sí igualdad en puntos, situación que obligará a la definición de lanzamientos desde el punto penal al cabo de 90 minutos.



Los premios



Sobre los premios a ser repartidos, la convocatoria establece que este certamen distribuirá el cupo de Bolivia 1 a Copa Libertadores 2019 (fase de grupos) para el campeón, el puesto de Bolivia 4 a Copa Libertadores 2019 (fase uno) y el tercer lugar recibirá Bolivia 1 para Copa Sudamericana 2019.



Los restantes cupos a Copa Libertadores (2 y 3) y Copa Sudamericana (2 y 3) serán asignados al finalizar el certamen Clausura 2018.







LLAVES DE LIGUILLA AÚN SIN DEFINIR



Las llaves de la Liguilla de perdedores no quedaron definidas, puesto que tampoco los quintos, sextos y séptimos están ratificados.



Según la convocatoria del campeonato Apertura, los quintos de cada grupo rivalizarán ante los séptimos y los sextos entre sí, en partidos de ida y vuelta y por eliminación directa. No se aplica gol diferencia, es sólo por puntos.



El mejor de la Liguilla de los equipos perdedores tendrá el cupo Bolivia 4 a Copa Sudamericana 2019.