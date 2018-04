Necesitamos sumar para soñar con una clasificación



24/04/2018 - 08:49:00

Página Siete.- El capitán de The Strongest, Pablo Escobar, aseguró ayer, tras la primera práctica en suelo argentino, que su plantel “tiene la obligación” de sumar puntos en el partido de mañana (18:15) ante Atlético Tucumán para continuar con chances de clasificarse a la siguiente instancia.





El referente atigrado dijo que la prioridad de su equipo es conseguir las unidades y no pensar en una revancha con el plantel argentino que le ganó en el duelo de ida por 2-1 en el Siles. “Tenemos que llevar puntos a La Paz mas allá de que casualmente es el mismo rival pero necesitamos sumar para soñar con una clasificación”.





En cuanto a la importancia del partido de mañana ante el equipo tucumano, Escobar indicó que todos los partidos de la fase de grupos son como finales y más ahora que tienen la necesidad de sumar como visitantes. “Cada punto en disputa es muy importante, esperemos que podamos sumar los tres”.





El experimentado jugador habló de la forma como su equipo puede sumar en el estadio José Fierro de Tucumán.





“Tenemos que estar ordenados, defendernos con la pelota. Atlético Tucumán tiene una hinchada que ejerce mucha presión, que empuja a su equipo”, dijo y acotó que al buen fútbol que deben mostrar deben sumar “orgullo y garra”.





Primera práctica





Ayer los atigrados se entrenaron en el campo de San Martín, tradicional rival del decano. La sesión de entrenamiento fue muy intensa, según coincidieron todos los jugadores que salían del terreno de juego.





El técnico César Farías no hizo una labor de fútbol en la práctica de ayer, pero se pudo observar que tanto Wálter Veizaga como Edison Carcelén superaron sus molestias y se entrenaron de manera normal junto con el resto de la plantilla.





En el caso del zaguero ecuatoriano, retornará al equipo luego de un partido, ya que no estuvo presente en la derrota ante el equipo albiceleste hace dos semanas debido a que fue expulsado en el duelo frente a Libertad en Asunción.





Para hoy se tiene planificado un entrenamiento matutino en el mismo escenario y en la noche reconocerán el estadio.



Para Henry Salinas el Tigre es prioridad





El flamante presidente de The Strongest, Henry Salinas, afirmó en Argentina que su plantel es la prioridad, por lo que harán respetar el contrato con el técnico César Farías hasta fin de año.





No descartó la posibilidad de que el venezolano colabore con la Selección en los partidos amistosos que tiene programados para este año. “Seguro serán en fecha FIFA y no perjudicará al trámite del torneo local”, dijo Salinas.





El dirigente, que presidió la delegación atigrada que mañana juega contra Atlético Tucumán en Argentina, también ratificó que el contrato de Farías es hasta el 31 de diciembre de este año.





Luego de que se confirmó la salida de Mauricio Soria, el DT de la Selección, el nombre del venezolano comenzó a sonar con fuerza para ser su reemplazante.





Por el momento la Verde no tiene definido quién será el nuevo técnico y por lo que dijo el mismo presidente de la FBF, César Salinas, este año se elegirá un estratega interino y para 2019 se tendrá al seleccionador.