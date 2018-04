Universitario: Sólo queda conciliar



24/04/2018

Correo del Sur.- Un día después del escándalo en Sacaba, la dirigencia de Universitario se reunió de emergencia y buscará conciliar hoy con los jugadores, ante el Tribunal de Resolución de Disputas (TRD), en Cochabamba, para que retomen sus entrenamientos y se presenten en el próximo partido frente a San José. De no hacerlo, el Torneo Apertura corre riesgo de ser paralizado por Futbolistas Agremiados de Bolivia (FABOL).



El conflicto, que comenzó después del partido ante Guabirá, cumplió dos semanas con demandas de por medio y el suceso bochornoso del domingo con el plantel Sub 19 perdiendo por Walk Over contra Wilstermann, y hoy, el directorio estudiantil pretende cerrarlo.



Sin embargo, llegar a una solución será complicado. Todo apunta a que los 26 futbolistas mantendrán la demanda colectiva con la posición de rescindir unilateralmente sus contratos y cobrar los tres sueldos adeudados.



Ante esta postura, la directiva sostiene que sólo los jugadores que permanecen desde la anterior temporada pueden declararse “libres” cuando se cumplan los tres meses sin pago, es decir, después de abril, ya que cobraron sus sueldos de enero, el pasado viernes.



Entretanto, a los deportistas que se enrolaron este año a los registros de la “U” se les debe un pago (marzo) y recién se cumplirían dos al final de este mes.



Este será el argumento principal de la dirigencia para conciliar hoy (17:00), en la sede del TRD de Cochabamba, y para que los jugadores vuelvan al trabajo de cara al partido con San José.



“Vamos a arreglar con los jugadores que queremos que se queden, el resto continuarán con el proceso que se lleva adelante”, adelantó el dirigente Rubén Padilla. De no lograr un acuerdo, la directiva estudia presentar demandas legales ante la inasistencia a las prácticas de los jugadores a los que no se debe más de dos sueldos.



El objetivo es presentar al equipo profesional ante San José o en el peor de los casos, un onceno “mixto” con algunos jugadores del primer plantel y juveniles, ya que por reglamento, la “U” ya no puede colocar en cancha a un conjunto Sub 19.



Hacerlo de nuevo implicaría una dura sanción para el club chuquisaqueño, que podría perder la categoría. A ello se suma la amenaza de FABOL, que ayer salió al frente para exigir una solución porque de no ser así, suspenderán el Torneo Apertura.