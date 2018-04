Roban joyería a una cuadra del Palacio de Gobierno; estiman una pérdida de al menos $us 20 mil

24/04/2018 - 08:42:27

La Razón.- Una casa patrimonial deshabitada y cuya estructura se encuentra deteriorada sirvió para que unos ladrones ingresen, a través de agujeros hechos en la pared, a la joyería San Pablo, ubicada a una cuadra del Palacio de Gobierno, en la plaza Murillo de La Paz y sustraigan mercadería valuada en $us 20 mil.



Según versión del propietario, el robo se habría producido entre la tarde del sábado y la madrugada de este lunes. Los ladrones hicieron dos forados por los cuales lograron ingresar al locar y vaciar cajas fuertes y joyería que se encontraba en estantes.



"Llegue como todos los lunes a abrir el negocio y me encontré con que se habían robado todas las joyas", afirmó el propietario, según difundió la Red Uno de Bolivia.



El joyero indicó que en el negocio tenía más que todo piezas de plata y no tanto de oro, pero lo que más preocupación le representa es que los ladrones se llevaron pedidos de sus clientes que debían ser entregados.



La víctima recordó que hace tiempo sufrió un robo y que entonces le sustrajeron unos $us 150 mil, pero su tragedia se agravó porque tuvo que gastar otros $us 23.000 en el proceso en la Fiscalía y juzgados, difundió Erbol.



El propietario del lugar expresó su sorpresa porque la plaza Murillo de noche es custodiada por militares que resguardan el Palacio de Gobierno, además que se encuentra a un costado del Palacio Legislativo.