Fiscal Vera reconoce veracidad del audio; Guerrero lo manda a proceso



24/04/2018 - 08:40:09

Los Tiempos.- Poco después de que el fiscal departamental, Óscar Vera, admitió en una declaración a la Red ATB la veracidad del audio que los líderes de los Demócratas difundieron el viernes para denunciar presiones a fiscales para que no enjuicien al exalcalde Edwin Castellanos (MAS) por el colapso del puente Independencia, la Fiscalía General informó que se abrió un proceso disciplinario contra el representante del Ministerio Público en Cochabamba.



Pero, de acuerdo con las declaraciones que Vera dio a la Red ATB Cochabamba, en el audio no se persuadía a los fiscales anticorrupción para que en lugar de presentar la acusación contra Castellanos pidan una ampliación de la imputación; sino que se trataba de una reunión de trabajo.



“En la labor cotidiana que hace mi autoridad, constantemente realizó reuniones de trabajo con diferentes fiscalías corporativas”, dijo.



Siguió: “En esas reuniones analizamos diferentes casos o el propio funcionamiento de las fiscalías corporativas a efecto de tomar las acciones correspondientes.”.



Explicó: “Lo que se hace en todos los casos es pedirle a todos los fiscales que adecuen su trabajo a lo que se tiene en cada uno de las piezas que cursan en el cuaderno de investigaciones. Es por eso que se les pide actúen en el marco de la objetividad y con los principios del Ministerio Público que están insertos en la ley 260”.



El fiscal general, Ramiro Guerrero, informó ayer que el viernes a primera hora dispuso la apertura de un proceso disciplinario contra el fiscal de Cochabamba, Vera.



“De manera inmediata, hemos remitido a la Dirección de Régimen Disciplinario el pedido para que se aperture un proceso y se investigue los supuestos audios que han aparecido”, declaró.



Por otro lado, ayer llegó a Cochabamba una comisión de Gestión Fiscal para que haga una revisión del caso por el que supuestamente se hubiera querido interferir, en el caso del puente colapsado en la gestión del exalcalde Castellanos del MAS.



Recursos



El 3 de abril, los fiscales Sandra Mamani, Gustavo Ardaya y Juan Pablo Guzmán presentaron la acusación contra el exalcalde por un daño económico de 11 millones de bolivianos.



Pero ese mismo día fueron removidos del caso y sus reemplazantes, Freddy Luna, Hugo Espinoza y Nasli Ramírez, presentaron la imputación que proponía el Fiscal departamental.



Actualmente, el caso se halla en una encrucijada, pues no se sabe si se acusará o se seguirá investigando.



En caso de aceptarse la imputación, el proceso se alargaría tres años y daría lugar a que los involucrados soliciten la prescripción del caso, porque transcurrieron tres años sin ir a juicio.



El puente Independencia colapsó el 12 de octubre de 2015 a tan sólo ocho meses de haber sido inaugurado. La obra demandó una inversión de 11 millones de bolivianos.







LA INVESTIGACIÓN CONTINUARÁ



El Fiscal General dijo: “Ya en el caso conocido del Alcalde de Cochabamba se va a apelar, porque resulta contradictorio el fallo del juez, quien declara que la Leyes es autor de cinco delitos, que hay riesgos, pero dicta medidas sustitutivas”.



Añadió que ayer se detuvo a la segunda persona implicada en este caso de presunto sobreprecio de las mochilas, Carolina Ayala, que se desempeñó como responsable de contrataciones en la adquisición de las mochilas.



“Es tan evidente el hecho de corrupción que no hay dónde perderse. Seguro, la Fiscalía con documentos y testimonios va a demostrar. Lo que debe hacer el Alcalde es presentar sus descargos”, declaró.



La Alcaldía informó que el pago por las 91 mil mochilas se suspendió y el contrato fue resuelto por fuerza mayor.