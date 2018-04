Revilla: Lo único que tengo a mi nombre es mi casa y auto



24/04/2018 - 08:36:53

Página Siete.- “Lo único que tengo es una casa y un auto, ambos están siendo pagados a través de un crédito en el Banco Nacional de Bolivia durante los próximos 15 años, es lo único que tengo y pienso tener”, dijo ayer el alcalde de La Paz, Luis Revilla.





La declaración fue realizada luego de cinco días de que el burgomaestre instruyó suspender del cargo a la directora de Licitaciones y Contrataciones, Patricia Castillo Santander, denunciada por supuestas irregularidades en depósitos a su cuenta.





Revilla sostuvo que presentó ayer a la Autoridad del Sistema Financiero una solicitud para levantar la confidencialidad de sus cuentas bancarias y se verifique que no tiene nada que ocultar.





El Alcalde señaló que tanto él como sus familiares no tienen ningún depósito extraño en sus cuentas bancarias y por eso hicieron la petición de levantar la confidencialidad de sus cuentas. “El Alcalde tiene todas sus declaraciones juradas desde que está en este cargo”, dijo la autoridad en una conferencia al hablar sobre la denuncia que le hicieron.





El burgomaestre reiteró que decidió suspender de su cargo a la directora de Licitaciones y Contrataciones para que las investigaciones se puedan realizar con transparencia y objetividad. “Ella trabaja muchos años, realmente me apena esta situación porque ella es una funcionaria que funge sus labores desde la época del alcalde anterior”, dijo.



La autoridad resaltó además “que Castillo nunca tuvo ningún tipo de inconvenientes ni denuncias”.



“Fue suspendida porque ella ha sido objeto de una investigación en el Viceministerio de Transparencia y para que esa investigación que está haciendo el viceministerio se haga con la mayor objetividad y transparencia, la hemos apartado del cargo, porque además no conocíamos de esta investigación”, añadió.





Según el burgomaestre, el director del Servicio de Transporte Municipal, Alberto Ferrufino, entregó ayer una denuncia ante el Consejo de Ética Nacional contra Jorge Silva, concejal MAS.





“Ferrufino está pidiendo que la comisión de ética del Concejo pueda llevar adelante una investigación con respecto a estas denuncias, ya que dice que las denuncias son falsas y no corresponden a la verdad”, agregó.





Señaló que también ayer presentó ante el juzgado de turno una denuncia por difamación y calumnias contra Silva.





“No puede ser que una autoridad diga que esas denuncias podrían ser falsas. Es decir, él mismo acepta que las denuncias pueden ser falsas, pero las hace públicas, daña la integridad de las personas”, comentó Revilla.





La autoridad añadió que el proceso para la adquisición de los buses fue transparente. “Los contratos fueron aprobados por el Concejo Municipal, donde estaban los concejales del MAS cuando se aprobaron, por qué en ese momento no se dieron este tipo de cosas, por qué ahora”, sostuvo. Aclaró que todas las acusaciones son por politiquería y mentira, ya que se apoyan en una denuncia anónima.





“El señor Silva va a tener que ir a tribunales y demostrar que yo recibí depósitos en mis cuentas y como no lo va poder hacer, porque tengo todos mis respaldos, va a tener que explicar por qué difama, calumnia y miente”, reiteró Revilla.





El burgomaestre indicó que todos los directores municipales son evaluados de acuerdo a su grado.



“El Alcalde evalúa a los secretarios y ellos al que les sigue”, indicó.



Alcalde: Se eligió a Fabros Motor por el bajo precio



La empresa Fabros Motor ganó las dos primeras licitaciones para la dotación de buses PumaKatari porque propuso el menor precio y cumplía las exigencias de la comuna, dijo ayer el alcalde Luis Revilla. Resaltó la transparencia del proceso.





El burgomaestre recordó que además la empresa fue sancionada con 1,7 millones de bolivianos por la entrega a destiempo de los vehículos en el primer contrato. “En el caso de la licitación del PumaKatari, ganada por la empresa Fabros Motors, hay que recordar que fue la empresa que propuso los menores costos en relación a las exigencias que teníamos para el bus”, explicó la autoridad edil.





De esa manera, el Alcalde de La Paz rechazó las denuncias del concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) Jorge Silva, quien sin mostrar documentos y basado en una carta anónima dijo que Revilla y otros funcionarios recibieron pagos para favorecer a la empresa.





“Cuál favorecimiento, no hay ningún tipo de favorecimiento, el proceso ha sido llevado de manera transparente, los buses están circulando en la ciudad de La Paz”, reiteró la autoridad edil.