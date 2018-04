Soldado violó e intentó asfixiar a una joven



24/04/2018 - 08:30:25

El País.- Un nuevo caso de violación fue reportado por la Policía, pero esta vez el agresor es un soldado del ejército, quien habría violado e intentando asfixiar a una joven de 19 años, la noche del sábado pasado.



De acuerdo al reporte del comandante departamental de la Policía, el hecho habría ocurrido en la comunidad de Campo Grande, en el municipio de Yacuiba, donde las víctima S.E.C. (según sus iniciales) habría ido con su amiga a la discoteca para bailar, pero como no pudieron ingresar debido a que no portaban cédula de identidad, se encontraron con un amigo R.Ll. (de acuerdo a sus iniciales), quien se encontraba acompañado de otros tres amigos, soldados del Regimiento Aroma de Caballería III.



Tras conversar un rato decidieron ir a la casa de uno de ellos a compartir, ubicada en la comunidad de Campo Grande, por lo que luego de consumir bebidas alcohólicas, la víctima y su amiga quedaron inconscientes. Viendo esto, uno de los amigos de R.LL. procedió a abusar sexualmente de la víctima tanto vaginal como analmente. Justo cuando estaba cometiendo el delito, la víctima reaccionó e intentó defenderse, pero el agresor la agarró del cuello, la intentó asfixiar, no pudo hacerlo y se dio a la fuga. Actualmente se desconoce el paradero del agresor.