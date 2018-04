Juez envía con detención preventiva a mujer acusada de estafa con cargo en YPFB



La Razón.- Felipa R. F. C. acusada de estafar a sus víctimas de ofreciéndoles cargos en empresas estatales como en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fue enviada con detención preventiva al Centro de Orientación Femenino de Obrajes (COF).



Según la denuncia, la víctima Blanca A. L. afirmó que la acusada le ofreció un puesto de trabajo para su hermano con un sueldo de aproximadamente Bs 10.000 a Bs 12.000, no se precisó qué cargo pensaba cumplir sin embargo iba a ser en la estatal petrolera.



La determinación judicial que decidió su detención preventiva se desarrolló en audiencia de medidas cautelares en el Juzgado 11vo de Instrucción en lo Penal.



“Supuestamente la víctima habría entregado la suma en total de Bs 84.000 a la imputada en diferentes fechas, la última, en la acción directa, se le ha encontrado la suma de Bs 600”, informó el fiscal fiscal Willy Rojas.



La investigación de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) estableció que Felipa R. F. C. utilizaba documentación falsa como convocatorias, invitaciones, para realizar este tipos de estafas. A cambio de este tipo de negociación pedía altos montos de dinero.