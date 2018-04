Secretario general de la ONU: La Guerra Fría ha vuelto y es más peligrosa



23/04/2018 - 20:49:43

RT.- "Está claro que la Guerra Fría ha vuelto", declaró el secretario general de la ONU, António Guterres, en una entrevista al canal de televisión sueco SVT. Al mismo tiempo, Guterres indicó que la situación actual se diferencia de la que se registraba en los tiempos de la Unión Soviética.



"Ahora EE.UU. y Rusia ya no controlan todo el mundo, como ocurría antes. Muchos países tienen una postura muy activa en la región [de Oriente Medio]: Turquía, Irán, Arabia Saudita y otros. No existen dos bloques uniformes controlados", matizó el secretario general de las Naciones Unidas.



No hay diálogo



Al mismo tiempo, Guterres indicó que la situación actual es más peligrosa que en los tiempos de la URSS. "Durante la Guerra Fría existían funciones de diálogo, control y comunicación para garantizar que cuando surgiera un riesgo de confrontación, la situación no escalara descontroladamente. Ahora ya no existen estos mecanismos. Es por eso que la situación es tan peligrosa", advirtió el secretario general de la ONU.



Asimismo, Guterres reconoció que la estructura del Consejo de Seguridad de la ONU podría ser cambiada, ya que este organismo, creado después de la Segunda Guerra Mundial, ya no corresponde a las necesidades actuales. Según su opinión, algunos países utilizan con demasiada frecuencia su derecho de veto durante las votaciones de las resoluciones.



Con ello, el secretario general de la ONU subrayó que no es posible una reforma completa de este organismo sin alterar también la forma de trabajo del Consejo de Seguridad.



EE.UU. insiste en realizar una reforma de las Naciones Unidas. Según la Casa Blanca, la organización gasta mucho dinero y al mismo tiempo su trabajo es cada vez menos eficiente.

Varios países occidentales, entre ellos EE.UU. y el Reino Unido, expresaron su descontento respecto al veto que interpuso Rusia al proyecto de resolución de EE.UU. sobre Siria en el marco de la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU del pasado 10 de abril.

Moscú, por su parte, ofreció dos proyectos de resolución respecto al mismo tema, que también fueron rechazados por varios miembros del Consejo de Seguridad.