Aprehenden a responsable municipal de compra de mochilas en Cochabamba



23/04/2018 - 20:44:46

Cochabamba, (ABI).- El Ministerio Público ordenó la aprehensión de la funcionaria municipal, Carolina Ayala, responsable del proceso de contratación de la compra que hizo la Alcaldía de Cochabamba con presunto sobreprecio de útiles y mochilas escolares de este año, informó el lunes el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, Johnny Corrales.



"Se ha procedido a la aprehensión de la señora Carolina Ayala, quien fungía como responsable de los procesos de contratación de la Alcaldía de Cochabamba", dijo a los periodistas.



El 3 de abril, la concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rocío Molina, presentó una denuncia formal contra la Alcaldía de Cochabamba tras recibir información sobre que los útiles y las mochilas fueron provistos por la empresa accidental "26 de Febrero", que compró el lote en China en más de 2,3 millones de bolivianos, pero el Gobierno municipal pagó 12,4 millones de bolivianos por ese material educativo.



Por su parte, el abogado defensor de Ayala, Dante Reyes, explicó que la funcionaria municipal fue citada por el Ministerio Público para dar su declaración informativa como testigo en este caso.



Dijo que las autoridades determinaron ampliar la investigación en su contra por la compra de los útiles y mochilas escolares en su contra y por ello determinaron su aprehensión.



A su juicio, la orden de aprehensión es injusta porque se hizo bajo el argumento de que la participación de Ayala en el proceso supuestamente fue "simulada" luego de que le quitó el puesto a un responsable de contratación anterior, Diego Moreno.



"No es así. La responsable de este proceso no es un cargo, para empezar es una designación que se le puede hacer a cualquier funcionario. Ella ha obedecido justamente a esa designación", manifestó.



Recordó que el ex funcionario a cargo de la contratación del caso renunció y no volvió a ejercer funciones en la Alcaldía de Cochabamba.



Además, sostuvo que Ayala no tuvo participación en el proceso de adquisición del material educativo del caso y tampoco fue parte de los procesos de solicitud y calificación de precios.



El jurista reveló, asimismo, que cuenta con información que guardará en reserva y que demostrará que el precio de compra unitarios y globales de los útiles y las mochilas chinas "ya estaban definidos antes de cualquier otra circunstancia" y antes de que Diego Moreno y Carolina Ayala sean encargados del proceso de contratación.