Municipios de Santa Cruz rechazan nuevo estudio sobre el campo gasífero Incahuasi



23/04/2018 - 20:33:03

Santa Cruz. (ABI).- El alcalde de Lagunillas, Héctor Contreras, dijo el lunes que los municipios en cuya jurisdicción está el campo gasífero Incahuasi emitieron un voto resolutivo en rechazo a un nuevo estudio técnico para determinar si el reservorio es compartido entre los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca.



"Se sacó un voto resolutivo para exigir que se respeten los estudios ya realizados y no aceptamos que se realice otro, además para exigir a la Asamblea Legislativa que baje a sesionar a nuestro municipio para tratar el tema de las regalías", informó en una conferencia de prensa.



Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) dispuso la realización de un nuevo estudio sobre el campo Incahuasi, y determinar si pertenece al departamento de Santa Cruz o Chuquisaca, en cumplimiento a una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, emitida en noviembre de 2017.



Contreras considera que un nuevo estudio no corresponde y que los recursos que están previstos para ese estudio deben invertirse en proyectos de acción social, que favorezca a las comunidades indígenas que están alrededor de la planta de Incahuasi.



Recordó que los municipios de la provincia Cordillera, de Santa Cruz, están al apronte y en emergencia, además de apoyar la audiencia de acción de incumplimiento, convocada para el 26 de abril contra YPFB, en demanda del descongelamiento de las regalías de Incahuasi, de forma inmediata.



Asimismo, cuestionó la forma de distribución de las regalías por parte de la Gobernación de Santa Cruz, que maneja la fórmula 40-50-10, que -dijo- no es equitativa.



Anunció que esa región exigirá que el 45% de todo lo que se produce en el campo gasífero vaya de forma directa a los municipios productores.