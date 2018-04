Ex cónsul se querella por difamación contra diputado Tomás Monasterio

23/04/2018 - 20:31:50

Trinidad, (ABI).- El ex cónsul de Bolivia en Brasil, Haisen Ribera, presentó el lunes una querella ante el Tribunal Departamental de Justicia del Beni por difamación, calumnia e injuria contra el diputado de Unidad Demócrata (UD), Tomás Monasterios.



"Sucede que este señor de manera alegre, con mucho despropósito, con mucha saña, con mucha maldad y con bastante y total falsedad indicó a la opinión pública que mi persona sería el propietario de una hacienda donde se encontró un camión con droga", dijo a los periodistas.



Ribera mostró certificaciones del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y de la Autoridad de Bosques y Tierras, que certifican que el lugar donde se encontró la droga, la semana pasada, no es de su propiedad.



La fuerza antidroga descubrió 582 kilos de cocaína de alta pureza en un camión que estaba dentro de la estancia "La Elenita", en el kilómetro 23 de la ruta Guayaramerín- Riberalta.



"Me estoy querellando contra este diputado que en vez de promocionar los derechos y garantías de las personas, viene a hacer acusaciones falsas", afirmó.



Haisen Ribera Leigue fue nombrado cónsul de Bolivia en Brasil entre 2014 y 2016; también fue gobernador interino del departamento de Beni entre 2011 y 2013.