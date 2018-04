Concejo espera notificación de detención para elegir a reemplazante de Alcalde de Cochabamba



23/04/2018 - 17:47:00

Cochabamba, (ABI).- El presidente del Concejo municipal, Iván Tellería, informó el lunes que esa entidad postergará la elección de un reemplazante temporal del alcalde de Cochabamba, José María Leyes, hasta que reciba la notificación judicial oficial sobre la detención domiciliaria de esa autoridad edilicia, ordenada el fin de semana pasado, en el proceso legal que se le sigue por la compra con presunto sobreprecio de útiles y mochilas escolares de este año.



"Mientras tanto no se notifique tanto al Gobierno municipal y al Concejo municipal sobre la resolución emitida por el juez cautelar no vamos a tomar ninguna decisión", manifestó en una conferencia de prensa de la bancada de concejales de Unidad Demócrata (UD), partido que administra la Alcaldía de Cochabamba.



El sábado pasado, el juez cautelar, Fernando Pérez, dictó detención domiciliaria con resguardo policial para el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, el pago de una fianza de 200.000 bolivianos y la prohibición de acercarse a dependencias ediles y tener contacto con funcionarios municipales, entre otras medidas.



Según Tellería, la selección del reemplazante de Leyes dependerá, además, de una apelación que presentará en los próximos días el defensor legal del burgomaestre, para revertir la decisión judicial del caso.



"Esperaremos el pronunciamiento de la justicia", sostuvo.



Por su parte, la concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rocío Molina, lamentó la decisión tomada por la bancada de UD, porque manifestó que no debería "hacerle el quite" a la responsabilidad de garantizar que la Alcaldía de Cochabamba cuente con una principal autoridad ejecutiva temporal para su manejo administrativo.



"Esperamos señales de la banda demócrata de responsabilidad para darle certidumbre a la ciudad y darle continuidad institucional a Cochabamba", sentenció.



El 3 de abril, Molina presentó una denuncia formal contra la Alcaldía de Cochabamba tras recibir información sobre que los útiles y las mochilas fueron provistos por la empresa accidental "26 de Febrero", que compró el lote en China en más de 2,3 millones de bolivianos, pero el Gobierno municipal pagó 12,4 millones de bolivianos por ese material educativo.