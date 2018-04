Diputada asegura que el MAS no tienen ningún interés de sacar a alcaldes de su cargo

23/04/2018 - 17:45:59

La Paz, (ABI).- La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Mireya Montaño, aseguró el lunes que el partido de gobierno no tienen ningún interés de "sacar" a ningún alcalde de Bolivia de su cargo, y dijo que lo que ocurre es que hay hechos de corrupción que deben ser investigados.



"El MAS no tienen ningún interés de sacar a ningún alcalde de Bolivia, porque el tema de corrupción es para todos, seamos del oficialismo u oposición, y eso es lo que se ha planteado, y debe ser investigado", indicó a los periodistas.



Montaño hizo la declaración consultada, si el MAS busca destituir también al alcalde de La Paz, Luis Revilla, por la denuncia de supuesta corrupción en el proceso de compra de 80 buses Pumakatari en 2014, que según la denuncia del concejal del MAS, Jorge Silva, lo alcanzaría.



La legisladora manifestó que, en ese caso, Revilla debe presentar las pruebas que confirmen que él no es responsable.



La legisladora afirmó que tampoco es cierto que el MAS quiso destituir de su cargo al alcalde de Cochabamba, José María Leyes, tras haber sido denunciado por la compra irregular de "mochilas chinas" y material escolar con un sobreprecio de 10 millones de bolivianos.



El fin de semana, el juez cautelar Fernando Pérez determinó la detención domiciliaria con custodio policial, una fianza de 200.000 bolivianos, prohibición de contacto con funcionarios ediles y arraigo al alcalde Leyes por la presunta compra de mochilas y material escolar con un sobreprecio de 10 millones de bolivianos.