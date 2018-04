EEUU pide diálogo amplio en Nicaragua



22/04/2018 - 16:51:15

VOA.- El gobierno de los Estados Unidos anunció a través de un comunicado que "lamenta la pérdida de vidas y las lesiones sufridas en Nicaragua durante las protestas de sus ciudadanos".



"Condenamos la violencia y el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y otras personas contra los civiles que ejercen su derecho constitucional a la libertad de expresión y reunión", indicó el organismo.



En su anuncio el Departamento de Estado además "pidió un diálogo amplio que involucre a todos los sectores de la sociedad para resolver el conflicto actual, restaurar el respeto por los derechos humanos y lograr un futuro mejor y más democrático para todos los nicaragüenses".



"Hacemos un llamado al gobierno nicaragüense para que permita a los periodistas operar libremente y restablecer toda la cobertura televisiva al aire. Además, instamos al gobierno a permitir una investigación independiente y enjuiciar a los responsables de las muertes".



El general Humberto Ortega, hermano del presidente de Nicaragüa Daniel Ortega, pidió al cardenal Leopoldo Brenes, Presidente de la Conferencia Episcopal, que sea garante del diálogo tras las fuertes jornadas de protestas de civiles contra el gobierno en las que perdieron la vida al menos 25 personas.



​"Estimado Cardenal Leopoldo Brenes, ante la grave situación política y social que sufre nuestra Patria Nicaragua y en particular por la sangre derramada de la juventud nicaragüense y policías como también de periodistas y pobladores de ciudades y barrios del país, pido respetuosamente a usted (...) Que solicite al Presidente Daniel Ortega se instale a lo inmediato el Diálogo anunciado, y que usted Monseñor junto con el Nuncio apostólico, estén como Garantes para que este Diálogo acabe a lo inmediato con las muertes", precisa la misiva.



Empresarios nicaragüenses rechazaron dialogar con el gobierno de Daniel Ortega, hasta que "se detenga la represión, se libere a los detenidos, y se garantice la plena libertad de expresión", en medio de la oleada de manifestaciones de civiles.



El presidente de Nicaragua Daniel Ortega accedió a dialogar el sábado tras mortales protestas a favor y en contra de una polémica reforma a la Ley de de Seguro Social decretada por el gobernante a mediados de semana.



Las calles en Managua amanecieron desoladas la mañana del sábado, pero la calma duró poco tras la intervención del mandatario nicaraguense.



Ortega, quién no se había pronunciado desde el inicio de las protestas, se dirigió al país, acompañado por los jefes de la Policía y el Ejército.



​En medio de los disturbios, el viernes, la emisora Radio Darío en la ciudad de León, en el oeste de Nicaragua, fue incendiada.

Radio Darío es incendiada en jornada de protestas en Nicaragua

La Voz de América entrevistó a Anibal Toruño, director de Radio Darío, para obtener mayores detalles de la violencia que se desató en el país.



Este sábado, la emisora mostró en un video en Facebook el estado en que quedaron sus estudios, pero el video fue censurado horas después y no está más disponible.



El Centro Nicaraguense de Derechos Humanos, CENIDH, reportó 25 muertos en la semana de protestas, y poco después el periodista Ángel Gahona del noticiero Meridiano, en Bluefields, en el sureste del país caía víctima de un impacto de bala en la cabeza mientras reportaba los daños a un cajero automático.



Gahona, estaba informando en Facebook Live sobre las protestas. Sus últimas palabras, capturadas en video fueron: "Esto es lo que se está viviendo en este momento en la alcaldía, podemos ver las puertas y las paredes de lo que es el cajero (automático) quedaron totalmente destruidas, el cajero totalmente destruido...”.



El Cenidh reporta decenas de heridos, desaparecidos y detenidos, así como la censura de cinco canales independientes que retransmitieron los incidentes de violencia.



La Policía Nacional reportó la muerte del oficial antidisturbios Jilton Manzanarez por un disparo de escopeta en las inmediaciones de la Universidad Politécnica de Nicaragua, así como de un joven estudiante del centro que participa en las protestas, en un deceso que las autoridades calificaron de “pleito de pandillas”.



En el municipio de Tipitapa, 20 kilómetros al noreste de Managua, otro joven sandinista fue asesinado de un balazo, agrega el comunicado de la policía.



“El policía fue asesinado con una escopeta accionada por vándalos en el sector de la Upoli”, explicó la policía.



Llamado a la calma



En Washington, el Departamento de Estado llamó a la calma en Nicaragua.



"Estados Unidos está preocupado por la reciente violencia en Nicaragua que ha llevado a muertes y heridos, incluidos periodistas que cubren las protestas. Llamamos a la calma e instamos a que las manifestaciones sean pacíficas. Las fuerzas de seguridad deben respetar la libertad de asamblea y los derechos de la prensa", declaró un portavoz de la agencia.



La declaración "urge al gobierno de Nicaragua a respetar la libertad de la prensa" y expresa "profunda preocupación por el cierre de múltiples canales de noticias que cubrían la protestas ayer (jueves)".



Otros organismos internacionales como la ONU, exigieron al gobierno de Nicaragua, evitar nuevos ataques contra civiles.​



Cacerolazos



En muchos barrios de Managua sonaron cacerolazos al caer la noche del jueves en repudio a la violencia contra los manifestantes que protestan contra las reformas en diferentes partes del país.



Estudiantes de la Universidad Agraria (UNA) participan en protestas contra reforma al Seguro Social en Managua, Nicaragua, el jueves, 19 de abril, de 2018.



Nicaragua vive una enorme tensión desde que los enfrentamientos empezaron el miércoles en Managua y León, entre quienes rechazan las reformas aplicadas por el gobierno de Daniel Ortega a la seguridad social y seguidores del oficialismo.



Los disturbios alcanzaron el jueves los municipios de Estelí, Masaya y Granada.



Las imágenes de violencia transmitidas por algunos medios de comunicación independientes y los perfiles en redes sociales de universidades públicas o subvencionadas de Nicaragua _ como la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, la Universidad Nacional Agraria (UNA) la Universidad Centroamericana y la Universidad Politécnica de Nicaragua _ tienen en vilo a la población.



En la UNA, un estudiante de economía perdió el ojo izquierdo, el jueves, después de que brigadas de policías antidisturbios llegaran a reprimir un plantón que impedía el paso en las afueras del plantel. En las refriegas fueron detenidos varios manifestantes, según se aprecia en fotografías, aunque la policía no ha dado cifras oficiales.



La información que brindaban los medios independientes se suspendió antes del mediodía del jueves, después de que el gobierno ordenó a las compañías de cable interrumpir la señal de esos canales.



“En clara violación a la libertad de prensa el presidente Daniel Ortega a través de Telcor (ente regulador de las telecomunicaciones) ordenó a todas la cableras censuraran la señal de 100% NOTICIAS”, escribió el director de Canal 15 de televisión, Miguel Mora, en Facebook.



Naciones Unidas expresa preocupación



La portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liz Throssell, expresó (el viernes 20 de abril) la "profunda preocupación" del organismo por los hechos de violencia registrados en Nicaragua en las protestas, que en ese momento registraban al menos tres muertos y decenas de heridos.



"Además, es preocupante que varios canales de televisión que estaban cubriendo las protestas hayan sido cerrados por el gobierno", destaca el comunicado.



Throssell llamó "a las autoridades nicaragüenses a que actúen para evitar nuevos ataques contra los manifestantes y los medios de comunicación. El Estado nicaragüense debe cumplir sus obligaciones internacionales para garantizar que las personas puedan ejercer libremente sus derechos a la libertad de expresión y a la libertad de reunión pacífica y asociación. También instamos a los que se manifiestan a hacerlo de forma pacífica", concluye el documento.



Algunos medios de comunicación reportan haber recibido advertencias sobre sus coberturas informativas.