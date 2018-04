El proceso en mi contra es una venganza del MAS



22/04/2018 - 16:41:28

Opinión.- El diputado opositor Rafael Quispe (UD), contra quien hay una orden de aprehensión en un proceso por acoso político y violencia política contra la mujer, asegura que es víctima de "venganza" por parte del Gobierno, porque es uno de los principales denunciantes en el caso ex Fondo Indígena.



Quispe dice que no teme a la detención y que no huirá del país. La orden, emitida el 12 de abril, no fue ejecutada hasta hoy, y el pasado lunes, 16 de abril, el diputado se presentó en la Fiscalía de La Paz, con un maple con 15 huevos, para simbolizar “la falta de valor” de los fiscales para su aprehensión.



El diputado indígena, se ha convertido en uno de los más acérrimos opositores del gobierno de Evo Morales y de la posible repostulación del mandatario.



Reconoce que la oposición no tiene propuesta para el país ni un candidato visible que pueda llegar a la Presidencia del Estado y revela que se está conformando un "bloque indigenista", que hará frente al oficialismo.



Aunque no ve, por ahora, un candidato que pueda hacer frente a Evo Morales, Quispe Flores considera que el futuro presidente de Bolivia debe ser un indígena que surja de nuevos movimientos.



PREGUNTA: Hay una proceso en su contra y una orden de aprehensión. ¿Cómo ve su situación legal?



RESPUESTA: El proceso en mi contra, por un supuesto acoso político, es una venganza política por parte del Movimiento Al Socialismo (MAS) porque el tema del Fondo Indígena le ha afectado políticamente, ha mostrado un Gobierno corrupto.



A partir de 2015, desde la denuncia del caso, porque se robaron millones, y en el que yo soy el principal denunciante de Nemesia Achacollo (exministra), Felipa Huanca (excandidata a la Gobernación de La Paz) y otros masistas, Evo Morales y su partido no han ganado ni una elección más. Es por eso que buscan un contraproceso, con Felipa Huanca, e inventan acoso político y violencia política contra la mujer, para acusarme.



Hasta la fecha ese proceso ya tiene un avance sustantivo. Está en el Tribunal de Sentencia, pero la otra denuncia, la del Fondo Indígena, ni siquiera tiene una acusación, entonces, se puede ver que la justicia, que está socapada por el Gobierno, busca acallarme.



P: ¿Usted niega que haya habido una situación de acoso político y violencia política contra la mujer en sus acciones contra la señora Felipa Huanca?



R: El artículo 151, párrafo uno y dos, de la Constitución establece claramente que las y los asambleístas no podrán ser procesados penalmente por sus denuncias, opiniones, resoluciones o todo acto de fiscalización.



Yo he denunciado a Felipa Huanca porque ha sido parte del desfalco millonario al Fondo Indígena. El mismo Contralor del Estado ha identificado 153 proyectos irregulares y uno de esos, "El Ayni Productivo", ha sido manejado por esta señora.



Con ese informe de la Contraloría muchos fueron a parar a la cárcel y siguen ahí. Entonces, ¿qué más pruebas se pueden pedir?



P: Indican que no se presentó al juicio a declarar. ¿No teme una posible aprehensión?



R: Si por denunciar la corrupción tengo que ir preso, si ese es el sacrificio, aquí estoy yo, para demostrar a los bolivianos que este Gobierno, que maneja a la justicia, quiere intimidarme y sacarme del escenario político.



Pero no lograrán su objetivo. Miedo y plata nunca he tenido. Seguiré con mi trabajo de fiscalización; en los próximos días presentaremos, junto con otros diputados, una nueva denuncia sobre el caso Banco Unión. En eso hay encubrimiento y están involucrados importantes asambleístas y funcionarios del MAS, tenemos los indicios de prueba.



Ni la Policía ni la Fiscalía se animan a detenerme, porque saben que es un juicio político, por eso yo llevé 15 huevos a la Fiscalía, para decir que no tienen valor, que son “chulla huevos”.



P: ¿No cree que la confrontación política y las denuncias se están agudizando ante las próximas elecciones presidenciales?



R: Primero hay que subsanar el tema de Evo Morales: él, cumpliendo el referendo (del 21 de febrero de 2016), no puede ser candidato, esa es nuestra prioridad.



No puede, no debe y no vamos a permitir que sea candidato. Los indios hemos derramado sangre y muertos para esta Constitución, y de la misma forma la vamos a defender y no permitiremos la repostulación.



Ahora los indios nos estamos preparando en una corriente india y desafiamos desde ahora, públicamente, a un debate político a Evo Morales.



Para nosotros, Morales es un falso indígena, porque en los principios indigenistas está el pertenecer a un territorio y hablar una lengua originaria. Le hacemos el desafío públicamente, para debatir en nuestro idioma nativo, el aimara.



P: ¿Ve usted algún candidato que pueda remplazar o hacer frente a Evo Morales?



R: La oposición no tiene propuesta, pero el Gobierno tampoco tiene, desde hace 12 años, propuesta para la salud, educación ni justicia.



El indígena ya está desencantado de Evo. Si bien hay una cúpula dirigencial, comprada, prebendalizada, como la COB, comprada con autos, con plata, las bases ya no están con él.



En la oposición, las intenciones de voto han puesto a Carlos Mesa, pero él es un cobarde. Cada vez dice que "no irá de candidato", como cuando ha sido Presidente y anunciaba su renuncia cada vez. Entonces, en este momento no hay un candidato político con el perfil adecuado. El pueblo ya no quiere a Evo Morales, pero tampoco quiere a los del pasado.



P: Las encuestas todavía ponen en primer lugar a Morales y su respaldo internacional es notorio...



R: Apoyo nacional ya no tiene, son apenas 24 puntos, según las últimas encuestas. Los que le apoyan son las estructuras jerárquicas de las organizaciones corruptas, prebendales.



En el campo internacional, Morales ya tiene dos resoluciones de Naciones Unidas que cuestionan las acciones de su Gobierno. Además hay un claro rechazo a la repostulación.



Institucionalmente, Evo no está mal, tiene organizaciones indígenas internacionales que le apoyan, porque al ser un campesino desplazado tiene su “arrastre”.



Pero él tiene un doble discurso cuando habla de la defensa de la Madre Tierra, como en las Naciones Unidas, pero aquí sus medidas dicen lo contrario, cuando quiere partir el TIPNIS, cuando quiere hacer una represa en El Bala, cuando habla de derechos humanos y en su Gobierno matan, persiguen y encarcelan indígenas.



Elecciones



“En este momento, no hay un candidato político con el perfil adecuado para la Presidencia. El pueblo ya no quiere a Evo Morales, pero tampoco quiere a los del pasado”.