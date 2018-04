Porcentaje de firmas para revocar mandato es muy alto



22/04/2018 - 16:35:29

El Diario.- Los porcentajes definidos por la Ley 026 de Régimen Electoral en cuanto a la recolección de firmas del 30% del padrón regional para autoridades de nivel municipal y 25% para los niveles departamental y nacional son muy altos, según el diputado de Unidad Demócrata (UD), Rodrigo Valdivia.



“Para habilitar un revocatorio sería bueno sólo un muestreo. A mi entender debería ser igual para conseguir personalidad jurídica, porque en este caso solo se necesita 2% de firmas del Padrón. Sin embargo, para un revocatorio en una circunscripción, podría ser igual, pero estamos hablando de un 25% lo cual considero que es un porcentaje demasiado alto”, señaló el legislador.



La Ley 026 de Régimen Electoral explica el procedimiento por el cual una autoridad electa, mediante el voto popular, será objeto de una interrupción de mandato, en cuanto el promotor de dicho revocatorio cumpla los requisitos demandados por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), a través de sus Tribunales Electorales Departamentales (TED).



Uno de los requisitos es el llenado de libros de adhesión de ciudadanos a la iniciativa, porque este mismo será un documento oficial para habilitar en el referéndum que se podría convocar a través de la Asamblea Legislativa.



En ese sentido, desde el 3 de abril se comenzó a recibir los libros de adherentes en el OEP, es decir en los respectivos TED, pero en la mayoría de los casos las iniciativas de revocatorio que deberían haberse materializado con el llenado de los libros, no alcanzaron su objetivo.



CONSIDERACIONES



“Por ejemplo, en Cochabamba hay tres circunscripciones, entonces para una parte de Cochabamba hay que recolectar 45.000 firmas; y esto significa que quienes se hacen cargo de este trabajo pasan por ciertas trabas”, planteó Valdivia.



Al referirse a “trabas” el legislador considera que el revocatorio no lo puede hacer cualquier ciudadano porque implica un gran despliegue de personas y recursos, aspecto por el cual debe acudirse a la conciencia del ciudadano para que sea parte de la iniciativa, según Valdivia.



“Realizar los revocatorios no es una gestión que cualquier ciudadano pueda hacer, porque lo primero que se necesita son recursos para imprimir los libros, se necesita un despliegue logístico, habilitar puntos y otros aspectos más”, explicó refiriéndose los recursos necesarios.



En ese sentido, considera que las iniciativas que ya vencieron plazo y no cumplieron con este requisito son justamente por lo “inalcanzable” y desafiante que significa llenar los libros de adherentes.



“Las dificultades no las vamos a ver sólo en Cochabamba, sino en todo el país porque vemos que revocatorios que han iniciado ya han vencido el plazo y no han logrado llegar a la cantidad de firmas establecida, esto es porque, parece, que la cantidad requerida es demasiado alta”, sostuvo. Por tanto, Valdivia cree que el Revocatorio de Mandato, tal como establece la Constitución Política del Estado (CPE) es sólo un mecanismo democrático figurativo que en la realidad se complica.



“Vemos que el revocatorio es parte de la legislación boliviana, pero en la práctica, no parece ser un mecanismo tan democrático al alcance de la ciudadanía. Creo que es figurativo porque en términos prácticos su aplicación se hace demasiado complicada”, manifestó Rodrigo Valdivia, diputado de Unidad Demócrata (UD).