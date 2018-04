Retiro de seis países es critica a Bolivia y Venezuela



22/04/2018 - 16:34:14

El Diario.- Tras el anuncio que seis países de la región suspenden por tiempo indefinido su participación en el bloque Unión de Naciones Suramericanas (Unasur); analistas internacionales señalaron que esta salida es una crítica a los gobiernos de Bolivia y Venezuela, mientras que el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Huanacuni, asegura que es crisis coyuntural.



“Definitivamente es un acto de crítica a la política boliviana, a los esquemas políticos que está llevando adelante el gobierno de Evo Morales, son seis países (los que se retiran), es una crítica dura y firme, preocupante, porque quiere decir que este grupo de países no está de acuerdo con las políticas que seguía Unasur hasta ahora” dijo el diplomático y exembajador de Bolivia en Brasil, Gonzalo Montenegro.



Montenegro, quien dijo no tener información sobre si la decisión de los países es definitiva o no, expresó: “De cualquier manera afecta a Bolivia, nos aísla en este momento que necesitamos el apoyo de los países a la demanda marítima, esta es otra muestra del aislamiento al que nos ha sometido el presidente Evo Morales”.



El diplomático hizo estas afirmaciones, según un reporte de la agencia noticiosa Reuters, donde señala que Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú anunciaron la suspensión por tiempo indefinido de su participación en el bloque, impulsado el expresidente venezolano Hugo Chávez para reducir la influencia en la región de la OEA y de EEUU.



Montenegro agregó que las políticas “cambian en los países” y que es posible que en algún momento se vuelva a fortalecer Unasur, pero que “en este momento” es un bloque “totalmente debilitado”.



Aparte de concentrar el 84,9% de la población sudamericana, los seis países que abandonaron temporalmente esa instancia cubren el 90,5% de su extensión territorial. Quedan en la Unasur los países más pequeños en población, como Bolivia, Ecuador, Uruguay, Guyana y Surinam.



PRESIONAR A VENEZUELA



Si para Montenegro, la decisión de los países es una forma de criticar a Bolivia, en criterio de Karen Longaric, docente de temas internacionales y exfuncionaria del Ministerio de RREE, la decisión de los seis países “no implica su abandono definitivo del organismo”, sino una “suspensión momentánea”, una manera de presionar a Venezuela.



“Es una forma de presionar a Venezuela para que restituya el orden democrático, porque los países que han abandonado momentáneamente Unasur son los miembros del Grupo de Lima, que se ha creado para hacer seguimiento a la situación política de Venezuela. Piden que Venezuela retorne a la democracia”, expresó.



Longaric hizo notar que la suspensión temporal dentro de sus actividades no es porque Bolivia esté ejerciendo la presidencia, sino porque el organismo ha sufrido una parálisis total y no ha podido elegir al nuevo secretario general.



CRISIS COYUNTURAL



Entretanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Huanacuni, en declaraciones a la agencia estatal de noticias aseguró ayer que la Unasur afronta el abandono temporal de seis de sus 12 miembros y que no desaparecerá porque la geografía y la historia así lo han decidido y, por el contrario, superará las circunstancias adversas por las que actualmente atraviesa.



“Unasur es la formalidad de poder articular y de poder darse oportunidades dentro de la región y tiene relacionamiento con el mundo, por lo tanto, Unasur no va a desaparecer, porque sencillamente la geografía lo ha decidido así, la historia, la vida lo ha decidido así”, dijo.



Mediante una nota dirigida a Huanacuni, quien a nombre de Bolivia ejerce la presidencia pro tempore de ese organismo, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú le comunicaron que restringirán su participación “hasta que se resuelva, entre otros temas, la designación del Secretario General”.