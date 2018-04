Sólo 40% del territorio cuenta con información geológica



22/04/2018 - 16:31:28

El Diario.- Bolivia mostró un fuerte estancamiento de la minería estatal en la última década, debido a que hasta el presente el Gobierno no descubrió nuevos yacimientos de interés comercial y, en consecuencia, no alentó proyectos similares a los que ejecutaron las empresas privadas desde la década pasada como San Cristóbal, Manquiri, San Vicente y San Bartolomé en el departamento de Potosí.



Son estos proyectos los que han convertido a ese departamento en el primer exportador del país por encima de Santa Cruz, Tarija y La Paz.



PRIVADOS



Los yacimientos de minas privadas más importantes llegaron al país en 2009 con el proyecto de San Vicente, 2008 con San Cristóbal y ese mismo año, Manquiri. La minería estatal se debate con viejos yacimientos que llegaron agotados cuando ocurrió la nacionalización, en 1952, señalaron los exministros Dionosio Garzón y Jorge Espinoza.



A pesar de que las autoridades del sector indicaron la pasada gestión que hay probabilidades de proyectos importantes con yacimientos en abundancia, los mismos hasta ahora no se plasman quedando sus declaraciones en simples anuncios.



“Todas las minas tienden a agotarse en algún momento o van disminuyendo la producción. No tenemos alguna operación en el sector”, afirmó Espinoza.



ANUNCIOS



El año pasado, el director regional del Servicio Geológico Minero (Sergeomín), Jorge Vidaurre, en declaraciones al periódico El Potosí, señaló que Comibol explora tres yacimientos de minerales en Thuthu, Mallkhu Khota y Santa Isabel.



“Ese medio de comunicación señaló que tales yacimientos, de acuerdo con los estudios realizados, sugieren la presencia de compuestos mineralizados. Lo que muestra que no está comprobado y menos desarrollado”, precisó el funcionario.



Thuthu es un yacimiento de complejo, polimetálico, de plata plomo y zinc. Está ubicado en el departamento de Potosí, en la provincia Modesto Omiste, Cantón Quechisla.



Mallkhu Khota también es yacimiento polimetálico de plata, indio y galio. Está localizado en el departamento de Potosí, Provincia Charcas, Cantones Saca, Toracari y San pedro de Buena Vista.



Santa Isabel es un yacimiento polimetálico, de wólfram, plata y otros. Se encuentra en el departamento de Oruro, provincia Cercado, municipio de Soracachi, a pocos kilómetros de la capital en dirección noroeste.



MANQUIRI



Espinoza advirtió que la mina Manquiri disminuyó producción de plata y podría cerrar. En su momento, las autoridades del sector indicaron que las inversiones pueden variar de $us 50 millones a $us 1.000 millones.



Estos fondos son recursos que el Gobierno no posee, ya que maneja presupuestos por debajo de $us 100 millones. Mientras en la región los países atraen inversiones que superan los $us 5.000 millones a $us 15.000 millones como ocurre con el caso peruano.



INVERSIÓN



En ese contexto, Espinoza aseguró que actualmente no hay un solo proyecto de exploración con inversión privada, “las minas que actualmente están en operación fueron fruto del capital de empresas extranjeras y no hay un solo proyecto que haya puesto en operación el Estado”, manifestó.



En ocasión de la reciente visita al país de una misión comercial de Francia, el viceministro Hianny Romero expuso los recursos mineralógicos del país, pero hasta el presente, solamente 40 por ciento del territorio nacional cuenta con cartas geológicas, lo que representa un freno para la inversión privada.



SISTEMA DE CONCESIONES DESINCENTIVA INVERSIONES



El problema que confrontan empresas mineras empieza por los cambios en las reglas de juego, en cuanto corresponden al sistema de concesiones. El exministro Jorge Espinoza explicó, al respecto, que en el pasado se autorizaban concesiones mineras, como en Chile, Argentina y Perú, como carácter de un bien inmueble y el inversionista podía hipotecar.



“Ahora sólo el inversionista tiene el área para explorar y explotar. De propietarios han pasado a inquilinos. Obviamente cualquier inversionista analiza esa situación y escoge Chile, Perú o Argentina”, para invertir sostuvo.



Las empresas invertían recursos en exploración, y al encontrar reservas de minerales, estas tenían que ser reconocidas internacionalmente por una empresa certificada y autorizada, que constate la concentración en la cabeza de ley del mineral.