Hostigamiento a medios es similar al de Venezuela



22/04/2018 - 16:30:40

El Diario.- La directora Ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys Venezuela), Marianela Balbi, en diálogo con EL DIARIO afirmó que el hostigamiento a los medios de comunicación puede derivar en represión y vulneración de la libertad de expresión.



Advirtió que en el caso de Bolivia, la implementación de leyes, la presión a través de impuestos y la suspensión de propaganda estatal son los mecanismos que el Gobierno instaló para coartar a los medios de comunicación, estas acciones son similares a las que utilizó el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para acallar denuncias a través de los medios de comunicación en su país



“Hubo rasgos similares al caso boliviano. Sentimos que hay hostigamiento en temas sensibles para el Gobierno central, como los referidos a la defensa del medio ambiente, el tema indígena donde se restringe la libertad de expresión e información de los medios”, afirmó.



Aconsejó que “se debe tomar atención, estar alertas, frenarlos a tiempo” y “ no deben esperar que avance como nos sucedió a nosotros, hasta llegar a un punto en que todos los poderes están acaparados y entonces no hay posibilidad de reacción”, aseveró.



“ Es frustrante cuando haces denuncias por hechos de corrupción y éstos no son investigados por el Gobierno”, advirtió.



Asimismo, relató que: “los periodistas siempre hemos estado en conflicto con el poder, sabemos que tenemos que lidiar con presiones, la diferencia es que ahora esas presiones se agudizaron, existen prohibiciones para que salgas del país, amenazas con enviarte a la cárcel, multas desproporcionadas, cierre de medios y en otras acciones que vulneran los derechos de los trabajadores”.



Balbi participó como panelista en el Foro “Libertad de Expresión y asfixia financiera a medios de información”, organizado por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y la Universidad Católica San Pablo (Carrera de Comunicación), la semana pasada.