En tres días Cochabamba debe tener nuevo Alcalde



22/04/2018 - 16:21:07

Página Siete.- En un plazo no mayor a tres días el Concejo Municipal debe designar al nuevo Alcalde de Cochabamba que ejercerá en forma interina, según aseguró la concejala del MAS Rocío Molina.



Dijo que ese plazo está fijado en el reglamento interno del Órgano Deliberante que establece que “luego de tres días de ausencia de la máxima autoridad ejecutiva, sea por la razón que fuera, se debe proceder a designar a un Alcalde interino”.



Molina recordó que el electo alcalde José María Leyes está impedido de asistir a cumplir sus funciones por determinación del juez cautelar que además del arraigo y la detención domiciliaria le prohibió acercarse a las oficinas municipales o establecer contacto con algún funcionario edil.



La concejala que integra la bancada minoritaria en el Concejo Municipal de Cochabamba desvirtuó que su partido intente afectar la institucionalidad de ese Municipio y aclaró que la Ley 482 de Municipalidades establece claramente “corresponderá a la bancada mayoritaria, en este caso de los Demócratas, designar al Alcalde que ejercerá el cargo de manera interina, mientras culmina el proceso de investigación del caso de las mochilas chinas”.



“El Municipio ha intentado mostrar un complot, inicialmente me dijeron mentirosa y me pidieron la renuncia”, dijo Molina entrevistada en el programa El Pueblo es Noticia de BTV.



Sin embargo, aclaró que está en manos del partido del alcalde Leyes, el Movimiento Demócrata Social, “garantizar la institucionalidad del municipio porque tienen la mayoría en el Concejo y podrán elegir entre sus seis concejales electos a la nueva autoridad interina”.



Recordó que actualmente los Demócratas constituyen mayoría en el Concejo Municipal con la presencia de seis concejales electos por ese partido mientras que el Movimiento al socialismo (MAS) sólo cuenta con cuatro concejales.



El concejo municipal está integrado por Ivan Tellería, Karen Suarez, Edgar Gainza, Ross Mary LLusco, Carlos Coca y Juana Terán, del Movimiento Demócrata Social, Rocío Molina, Joel Flores, Celima Torrico y Sergio Rodríguez del Movimiento al socialismo, y Edwin Jiménez, de Unidos por Cochabamba (Unico).



José María Leyes inició su gestión como Alcalde de Cochabamba el 6 de enero de 2015 y debía ejercer hasta el 2020.



A denuncia de la concejala Rocío Molina es investigado por la adjudicación y compra irregular de 92.000 mochilas y material escolar con un sobreprecio de más de 10 millones de bolivianos.