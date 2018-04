Tres años después, 5 dudas rodean aún la muerte del bebé Alexander



22/04/2018 - 16:19:09

Página Siete.- Al menos cinco dudas ensombrecen las investigaciones de la muerte del bebé Alexander, ocurrida el 13 de noviembre de 2014. A la fecha hay seis sentencias por el caso, una de ellas es la del doctor Jhiery Fernández, médico de turno del entonces Hogar Virgen de Fátima -ahora Niño Jesús-, a quien se condenó a 20 años de cárcel por la presunta violación del niño.



Un peritaje que presume el vejamen, pruebas genéticas que lo ponen en duda, registros hospitalarios que niegan signos de violencia en el bebé y las contradicciones en las declaraciones de médicos y enfermeras que lo atendieron dejan vacíos irresueltos. Los abogados defensores de los acusados aseguran que abundan irregularidades en este caso, declarado en reserva y cerrado a la opinión pública.



Durante las investigaciones al menos 10 personas fueron investigadas como sospechosas. Cuatro fueron descartadas o sobreseídas. Tres se declararon culpables y se sometieron a un proceso abreviado. Y tres -Sandra Madeni, residente del Hospital del Niño; Lola Rodríguez, enfermera del hogar y el médico Jhiery Fernández- llegaron al juicio bajo cargos de homicidio culposo, encubrimiento y violación.



1 Presunta violación. Esta es la hipótesis del Ministerio Público. Argumenta que la agresión al bebé causó un desgarro, lesiones internas y un profuso sangrado que derivó en el fallecimiento de Alexander. Se apoya en el primer informe forense que fue realizado por la doctora Ángela Mora.



Ese documento fue observado en diferentes ocasiones debido a fallas en el peritaje, contradicciones y ambigüedades. El Colegio Médico denunció que la profesional no tiene la especialidad forense. Durante las audiencias ella no se presentó como perito sino como testigo y admitió que era la primera vez que veía ese tipo de casos. La necropsia puso en duda su informe.



2 El sospechoso. El principal inculpado de la investigación es Jhiery Fernández. La Fiscalía señala que fue él quien perpetró el crimen. El galeno asegura que no tuvo contacto en ningún momento con el bebé. “No vi a Alexander. Supe que pasaba algo porque recibí una llamada de la enfermera, cuando llegué al hogar ya no estaban”, insiste Fernández, preso hoy en San Pedro.



Esa llamada fue corroborada con el extracto telefónico del acusado. Ingresó a su teléfono a las 6:30 desde el móvil de Rodríguez.



3 Sangrado. A las 6:40, Alexander es ingresado al Hospital del Niño con cuadro de broncoaspiración y paro cardiorespiratorio. La planilla de enfermería señala que se le tomó la temperatura vía rectal. En las observaciones, el médico José Luis Delgadillo reporta que no hay signos de violencia.



Sin embargo, horas después médicos del nosocomio Juan XXIII - donde el niño fue derivado por falta de espacio en terapia intensiva del Hospital del Niño- reportan evidencias de maltrato. Alertan de un sangrado anal que podría ser por la reanimación, un traumatismo abdominal o un posible abuso sexual ya que también hay lesiones en la región perianal.



Estos galenos contradicen las planillas del primer nosocomio. La enfermera y el director del Hospital del Niño dicen que tuvieron una confusión en el llenado de los primeros datos.



4 Muestras y pruebas. En el hisopado realizado al cuerpo del niño se encontró Antígeno Prostático Específico (proteína elaborada por las células de la próstata que no contienen rastros de ADN). La muestra no contenía espermatozoides.



El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, aseguró que una revisión genética de todas las muestras recolectadas del bebé (de los pañales y una manta) demuestran que no hay presencia de ADN de Fernández. Luego de la sentencia, la juez Patricia Pacajes admitió que la sentencia fue dada sin estas pruebas científicas. Indicó que los magistrados se basaron en pruebas forenses de lesiones del bebé.



5 Juicios abreviados. Tres de los imputados declararon su culpabilidad para llegar a estos procesos, entre ellos Madelene Pahe, la “mamita” (niñera) del hogar que estaba a cargo de Alexander. El Hospital del Niño señaló que el bebé llegó completamente mojado, como si lo hubieran bañado, Pahe lo negó, así como la posibilidad de una violación.



El 2015 cambió su versión y se declaró culpable. Explicó que vio el sangrado y por eso bañó al niño. Sin pruebas, inculpó a Fernández pues declaró que vio al doctor cerca del dormitorio del bebé. Por homicidio culposo, ella fue sentenciada a cinco años de cárcel en Calahuma.



“Si es necesario traer peritos internacionales para esclarecer el caso, vamos a hacerlo. Se está condenando a un inocente”.



Luis Larrea, Colegio Médico



“En juicio oral la perito que hizo la necropsia dijo que la muerte del bebé no fue por agresión sexual. No fue tomada en cuenta”.



Cristian Alanes, defensa.



“Los que han hecho la investigación saben que mi hijo es inocente. Se ha declarado una reserva que está ocultando todo”.



Norma Sumi, mamá de Jhiery