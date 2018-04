Marchas, plantón y vigilia marcan la resistencia al 21F



El Día.- Diversas plataformas ciudadanas se movilizaron nuevamente ayer, cumpliendo el compromiso de que cada 21 de cada mes se hagan actos recordatorios y tomaron las calles de varias ciudades del país para mantener viva la resistencia con la caravana por el 21F, donde los bolivianos dijeron no a la reelección de Evo Morales.



Plantón cruceño. En Santa Cruz, varias plataformas ciudadanas se movilizaron ayer con el "Plantón cruceño" que se desarrolló desde el mediodía por espacio de dos horas en la plaza principal 24 de Septiembre, exigiendo respeto a la determinación del pueblo que dijo no a la reelección.



Las Kuña Mbarete recorrieron la plaza y se apostaron frente a la Catedral para llamar la atención de la ciudadanía y de las autoridades sobre la decisión del referéndum del 21 de febrero.



Otros departamentos. En La Paz la caravana partió de la 21 de Calacoto y en el paso por Obrajes y Miraflores se le sumaron más colectivos ciudadanos. Luego se dirigieron a la plaza Murillo, donde dieron una vuelta y frente al Palacio hicieron sonar sus bocinas y gritaron "Bolivia dijo No".



En Cochabamba, se instaló una vigilia en la Plaza de las Banderas, donde se unió la ciudadanía.