Cambios generan desconfianza



22/04/2018 - 15:51:58

El Día.- El pleno de la Cámara de Senadores sancionó el viernes por la noche el proyecto de ley que incorpora el artículo 79 BIS a la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional, la cual norma el ejercicio de la función electoral, jurisdicción, competencias, entre otros, y la remitió al Ejecutivo para su promulgación. La oposición manifestó su descontento ante esta norma, pues la considera violatoria a la intimidad de los ciudadanos.



Agilizar trámites. La senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Adriana Salvatierra, remarcó que la norma prevé agilizar los trámites que realiza la ciudadanía ante el Servicio General de Identificación Personal (Segip) y el Servicio de Registro Cívico (Sereci), a través de una plataforma que será administrada por la Agencia del Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic).



“En ninguna parte de esta ley indica que la Agetic brindará información. El Segip y Sereci cruzarán información encriptada. Si algún ciudadano no quiere que haya ese cruce de información puede continuar realizando sus trámites de forma burocrática; es decisión de cada ciudadano firmar esta autorización o no”, explicó en una conferencia de prensa.



Someter a consulta. los senadores de la bancada de UD - Óscar Ortiz, Arturo Murillo, Yerko Nuñez, Jeanine Añez y María Elva Pinckert- solicitaron "remitir esta iniciativa legislativa en consulta al máximo Tribunal de Bolivia, a fin de realizarse una revisión material y exhaustiva para verificar si sus disposiciones están subordinadas a la Constitución".



Asimismo, la bancada opositora añade que el proyecto de ley no ha seguido el proceso Legislativo de socialización y consulta ante la ciudadanía. Y advierte que "la Agetic, dependiente del Ministerio de la Presidencia, no estaría autorizada constitucional ni legalmente para brindar la información de datos a las instituciones públicas, tomando en cuenta además que vulneraría el principio de "Reserva Legal".



Funcionamiento. Salvatierra detalló que el Segip utilizará la información para contrastar y verificar la autenticidad de los datos presentados por los usuarios para fines de cedulación y que los mismos no podrán ser transferidos a terceros u otras entidades públicas o privadas.



La senadora agregó que el Sereci otorgará al Segip acceso de consulta en línea mediante mecanismos de interoperabilidad a todos los datos de certificados de nacimiento, estado civil y certificados de defunción en tiempo real.



018 Ley electoral

es la norma a la que se ha agregado un artículo referido al manejo de datos.



Una agencia bajo tuición del ministerio de presidencia



La Agetic es una agencia estatal que tiene la misión de implementar el gobierno electrónico en el país y modernizar la gestión pública. Para esos fines cuenta con un Consejo para las Tecnologías de Información y Comunicación (CTIC) Es una entidad pública bajo tuición del Ministerio de la Presidencia y fue creada en septiembre de 2015. Su director es Nicolás Laguna.