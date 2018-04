Anapo denuncia el desabastecimiento de urea en Santa Cruz



22/04/2018 - 15:23:31

El Deber.- El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (Anapo), Richard Paz, informó este sábado en el programa Asuntos Pendientes, de EL DEBER Radio, que desde hace dos semanas los productores afrontan un problema de desabastecimiento de urea.



"Los productores estamos preocupados porque no se está atendiendo con la cantidad suficiente a los requerimientos que se venían dando. Por algún motivo no hay urea en el mercado y estamos preocupados", señaló Paz.



Agregó que hace días YPFB tenía el compromiso de entregar 10 camiones cargados con urea (25 toneladas cada uno); sin embargo, solo recibieron tres. "Lo peor es que nos dijeron que el lunes pueden entregarnos un camión con 25 toneladas".



El titular de los oleaginosas explicó que se hicieron las gestiones para reunirse con el presidente de YPFB, Oscar Barriga, pero no tuvieron respuesta a alguna sus cuatro intentos.



Sin embargo, desde la estatal petrolera publicaron un comunicado en el que asegura que el abastecimiento de urea se realiza con normalidad a los productores agropecuarios del departamento de Santa Cruz.



El comunicado de la estatal petrolera fue publicado en respuesta a un reportaje que realizó EL DEBER en el que constató la carencia de urea en los puntos de ventas establecidos en Santa Cruz y tras un pedido de información por parte del senador Oscar Ortiz.