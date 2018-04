Canciller asegura que Unasur no desaparecerá y superará crisis actual que es coyuntural

La Paz, (ABI).- El canciller Fernando Huanacuni aseguró el sábado que la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que afronta el abandono temporal de seis de sus 12 miembros, no desaparecerá porque la geografía y la historia así lo han decidido y, por el contrario, superará las circunstancias adversas por las que actualmente atraviesa.



"Unasur es la formalidad de poder articular y de poder darse oportunidades dentro de la región y tiene relacionamiento con el mundo, por lo tanto, Unasur no va a desaparecer, porque sencillamente la geografía lo ha decidido así, la historia, la vida lo ha decidido así", dijo en entrevista con la ABI.



Ayer, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, anunciaron mediante una nota dirigida a Huanacuni, quien a nombre de Bolivia ejerce la presidencia pro tempore de ese organismo, que restringirán su participación "hasta que se resuelva, entre otros temas, la designación del Secretario General".



Algunos analistas y medios escritos de la región publicaron en su portada de esta jornada que la Unasur que "se quiebra", "se fractura", titulares que fueron minimizados por el jefe de la diplomacia boliviana, quien aclaró que el sentido de esa organización sudamericana, es recuperar la "soberanía".



Huanacuni aseveró que se vive una emergencia multipolar en el mundo y como región, Suramérica, debe saber responder porque no se darán otras oportunidades para demostrar fortaleza como bloque.



"Si nosotros queremos tener oportunidades y una incidencia en esta emergencia multipolar, debemos responder como región, una región articulada, una región capaz de poder enfrentar los retos en un futuro, por lo tanto, hablar de Unasur es hablar de soberanía es hablar de una dignidad que es importante", dijo.



La Unasur aglutina a 12 países miembros: Brasil, Colombia, Perú, Paraguay, Argentina y Chile, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Guyana y Suriname.