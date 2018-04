Canciller afirma que Bolivia heredó en la Unasur temas pendientes que dejó Argentina



22/04/2018 - 15:08:45

La Paz, (ABI).- El canciller Fernando Huanacuni afirmó el sábado que Bolivia al hacerse cargo de la presidencia pro tempore de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) "heredó" de su antecesor, Argentina, temas pendientes tales como la elección del nuevo secretario general, que quedó acéfalo desde enero de 2017, tema que, entre otros, motivó la salida temporal de seis países de ese bloque.



"La presidencia de la PPT (presidencia pro témpore) asumida el 17 de abril del año 2017 hasta el 17 de abril de 2018, (por Argentina) ha dejado pendiente temas trascendentes como es la designación del secretario general, si bien no compete a un solo país, la responsabilidad de la PPT es convocar a reuniones de diálogo de alto nivel, es decir cancilleres y presidentes", declaró a la ABI.



Ese argumento, la falta de un secretario general de la Unasur, fue esgrimido por Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, que anunciaron mediante una nota dirigida a Huanacuni que restringirán su participación "hasta que se resuelva, entre otros temas, la designación del Secretario General".



Huanacuni remarcó que, durante la pasada gestión, Argentina no aplicó los dos elementos importantes que se tiene en la diplomacia de los pueblos que es "diálogo y negociación", porque no convocó a reuniones a cancilleres o presidentes y -subrayó- que solo dejó que trabajaran comisiones que no son las instancias para analizar el tema central de designaciones.



El diplomático boliviano indicó que el abandono temporal de esos seis países no debe entenderse como una reacción porque Bolivia asumió la PPT como algunos sectores quieren hacer ver, sino que se trata de una necesidad de resolver un tema pendiente que es la elección del secretario general de esa organización.



"No se trata de ningún cuestionamiento a Bolivia", dijo Huanacuni y enfatizó que Bolivia "heredó" un tema que debería haberse resuelto en 2017.



Recordó que frente a esa situación a cinco días de haber asumido la PPT, Bolivia ya convocó a una reunión extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores, en la que se tiene que empezar a dialogar justamente con un tema principal y otros necesarios en la parte administrativa de Unasur.



El Canciller descartó que Ecuador y Uruguay asuman el mismo camino que los seis países que se alejaron del organismo, porque son naciones que están comprometidas con el bloque suramericano.



El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana reiteró mediante un comunicado la posición del Ecuador de total apoyo al proceso de integración de la Unasur, cuya vigencia es evidente por el trabajo regular de los consejos, grupos de trabajo y otras instancias, destacando el significativo número de logros alcanzados desde su fundación.



"Estas (como las de Ecuador) son expresiones muy importantes, que están permitiendo mostrar que esta circunstancia porque es solamente una circunstancia porque no se dio la oportunidad de resolver en la PPT de Argentina", puntualizó.



El jefe de la diplomacia boliviana reiteró que Bolivia sabe de la necesidad de contar con un Secretario General en la Unasur y por eso es que asumió el desafío de adoptar el mecanismo por el que se debe decidir que es un diálogo de alto nivel.



La Unasur aglutina a 12 miembros que son: Brasil, Colombia, Perú, Paraguay, Argentina y Chile, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Guyana y Suriname.