Gobierno aclara que dio el aval correspondiente a la solicitud para La Paz sede de Bolivarianos



22/04/2018 - 15:05:45

La Paz, (ABI).- El ministro de Deportes, Tito Montaño, aclaró el sábado que el Gobierno dio el aval correspondiente a la solicitud del Comité Olímpico Boliviano para que La Paz sea sede de los Juegos Bolivarianos 2021 y afirmó que cualquier otra exigencia no debería circunscribirse a la firma del jefe de Estado.



"Lo que se ha hecho es delegar al Ministerio de Deportes para que se dé el aval correspondiente y nosotros lo hemos hecho así porque consideramos que bajo nuestras normas el ente rector es el Ministerio de Deportes, entonces creemos que cualquier otra exigencia de alguna otra institución no debería estar circunscrita a una firma de nuestro presidente", precisó a la ABI.



La Asamblea de la Organización Deportiva Bolivariana (Odebo) entregó la noche del viernes la sede de los Juegos Bolivarianos 2021 a la ciudad venezolana de Valles del Tuy, estado de Miranda, debido a que La Paz no habría cumplido con un "requisito principal", de acuerdo con esa organización, que era contar con el aval del Gobierno y la firma del presidente Evo Morales, según citan medios de prensa.



Montaño remarcó que no es una información correcta, la que cursa en medios de prensa, toda vez que en el caso de Bolivia la representación máxima en materia deportiva está a la cabeza del Ministerio de Deportes y es por eso que se cumplió con todos los requerimientos establecidos por los organizadores de esos juegos.



En la carta enviada por el Ministro de Deportes a Marco Antonio Arce, presidente del Comité Olímpico Boliviano, en fecha 12 de abril, se lee que "El Gobierno Nacional avala la postulación del Gobierno Autónomo de La Paz para los Juegos Bolivarianos 2021".



"Conforme a la solicitud del Comité Olímpico Boliviano nosotros hemos hecho la nota aprobando y dando el aval correspondiente e incluso especificando el ítem en lo que va a apoyar el Gobierno Central a través del Ministerio de Deportes", sostuvo.