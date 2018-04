Caso Mochilas: Viceministro de Justicia dice que no se escuchó ningún descargo serio de Leyes

21/04/2018 - 11:00:40

La Paz, (AB).- El viceministro de Justicia, Diego Jiménez, dijo que no se escuchó ningún descargo "serio" del alcalde de Cochabamba, José María Leyes, en el caso "mochilas chinas", por el que desde anoche está aprehendido por orden de la Fiscalía.



"No hemos escuchado ningún descargo serio por parte del alcalde, más que intentar decir que este es un tema político", dijo la noche del viernes en entrevista con el programa "Hablemos claro" de Bolivia TV.



Ayer, la Fiscalía de Cochabamba ordenó la aprehensión de Leyes, por obstaculización de justicia en el caso de la compra municipal de mochilas y útiles escolares, con un sobreprecio supuesto de 10 millones de bolivianos (1,3 millones de dólares).



Jiménez consideró que fue una actitud "valiente" la de Rocío Molina, concejal de Cochabamba, quien denunció el caso y adjuntó documentación que prueba que la compra de mochilas fue un "proceso ilegal".



"Es un proceso ilegal porque se ha evidenciado con prueba plena, y eso tiene que entender la población", dijo.



El viceministro manifestó que se armó un proceso de licitación "espurio" para beneficiar a una empresa ya determinada, cuyos integrantes trajeron bajo las mismas circunstancias las mochilas en una gestión pasada.



Indicó que Leyes no le ha dado a Cochabamba una explicación seria, jurídica de lo sucedido con esa licitación y adjudicación de mochilas y material escolar.