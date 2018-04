Estudio revela que la tierra tiembla tras los goles de Messi en Barcelona



21/04/2018 - 10:59:50

RT.- Durante una conferencia de geociencias en Viena, Austria, un grupo de investigadores señaló que el mejor futbolista del mundo, Lionel Messi, hace temblar la tierra cuando convierte un gol. Cada vez que los fanáticos del Fútbol Club Barcelona celebran un tanto del argentino en su estadio, saltan y provocan pequeños sismos.



"Pusimos un sismómetro dentro de un edificio en Barcelona", explicó Jordi Díaz, científico del Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera, refiere The Mirror. "Esto nos permitió identificar las vibraciones producidas por diferentes actividades, incluidos el tráfico o los trenes del metro", añadió.



La sorpresa se la llevaron cuando descubrieron uno de los motivos que generaban mayores alteraciones de frecuencia en el aparato. Por ejemplo, cuando durante un partido contra Chelsea, el mes pasado, Messi anotó dos veces para una victoria final de 3 a 0.



Durante ese encuentro, el sismómetro registró un gran pico justo después de su primer gol y uno ligeramente más pequeño después del segundo.



De todas formas, el experto agregó que esto no sólo sucede con el fútbol. "A veces tenemos hermosas grabaciones sísmicas de conciertos de rock, particularmente Bruce Springsteen o U2", explicó. Allí se observa lo que llaman "estructuras armónicas", es decir, "energía localizada en amplitudes precisas". Esto se debe a que las personas no están saltando, están bailando", concluyó.